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Ahlat'ta 113 proje hayata geçirildi

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisince projeleri hazırlanıp KOSGEB’ten kabul gören Ahlatlı esnaflar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ahlatta 113 proje hayata geçirildi

17 Kasım 2016 10:09

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından oluşturulan proje ofisi 1,5 yılda 217 proje hazırladı. Proje ofisince kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ve vatandaşlara hazırlanan 217 projeden şu ana kadar kabul gören 113 proje hayata geçirilirken, birçok projenin de işlem aşamasında ve onay sürecinde olduğu belirtildi.

Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından projeleri hazırlanarak KOSGEB tarafından kabul gören bir grup işletme sahibi, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür ettiler. İşletme sahipleri Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisince hazırlanıp KOSGEB’e sunulan projelerle iş yeri sahibi olduklarını belirterek, bu süreçte yardım ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Tekbıyıkoğlu ve proje ofisi personellerine minnettarlıklarını ifade ettiler. 

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisini Ahlat’taki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara proje hazırlama ve teknik destek sunulması amacıyla kurduklarını söyledi. Tekbıyıkoğlu; “22 Şubat 2015 tarihinden bugüne kadar Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi, Ahlat’taki kurumların, esnaflarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz sadece kaymakamlık, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarının değil Ahlatlı vatandaşlarımızın da hizmetinde olmasını arzu ettik, çok istedik. Necati Aktekin’in başkanlığında da proje ofisindeki bizim küçük mütevazi kadromuz kendisinden beklenmeyecek derecede önemli sonuçlar elde etti. Tam 217 proje hazırlandı, bunlardan 113 tanesi kabul gördü ve uygulanmaya başlandı. Daha işlem görmekte olan, geçmek üzere olan projeler var. Bunun içerisinde Avrupa Birliği projelerinden tutunda Japonya Büyükelçiliğinden Başbakanlığa kadar birçok fon sağlayıcıdan ilçemiz istifade ediyor. Ama işin en güzel taraflarından bir tanesi benim için vatandaşımızın birebir aldığı desteklerdir. Çünkü projenin ismi zordur ve insanlara biraz güç gelir. Proje konuşuldukça insanın zihninde kolaylaşıyor. Bizde bu işi konuşmaya 1,5 seneden beri başladık, devam ediyoruz. Şu ana kadar epey bir arkadaşımız iş edindirme projelerinden istifade etti. Sadece sizler değil sizden öncede projelerimiz vardı. En son KOSGEB’in projelerine 32 vatandaşımız Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisince hazırlanan projelerini sunmuş ve projeleri kabul görmüş. Kimisi ekmek fırını açmış, kimisi fotoğrafçılık, camcılık, mobilya ve mermer atölyeleri, alabalık tesisi, giyimden, demir doğramadan, anahtarcılıktan tutun reklam işlerine kadar tam 32 tane ilçemizin ekonomik mekanizmasının içerisine çark ekledik. İnşallah bu projeler ilçemizin ticaret hayatına olumlu şekilde katkıda bulunacaktır. Allah sizlere bol kazançlar nasip etsin. Allah devletimize de zeval vermesin. Bizler sizin için buradayız. Bu işleri hallettikçe hem ben keyif alıyorum hem de benim arkadaşlarım keyif alıyorlar. Bu nezaket ziyareti için çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. Bende vakit buldukça sizlerin de dükkanlarına ayrı ayrı gelip ziyaret etmek isterim” dedi. 

Serdar Adıyaman


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