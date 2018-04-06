Ahmet Ağaoğlu: 'Benim Trabzonspor'a borcum var'



Trabzonspor Başkan Adayı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Süreci hazmedemedim ve aday oldum"

Son zamanlarda yaşanılan en olağanüstü genel kurul olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Trabzonspor'un kalibresindeki bir kulüpte kongre olağanüstü de olsa başkan adaylarının önlerinde bir hazırlık dönemi olurdu. Fakat bu sıkıntılı bir süreçti. Sürenin dolmasına az bir zaman kalana kadar da hiç kimsenin adaylığı yoktu. Burada gerçekten kulübümüzün büyüklüğü, Trabzonspor'un tarihi, Türk futboluna verdiği hizmet, Trabzonspor'un misyonu ile örtüşmüyordu. Yani böylesine büyük bir kulüp olağanüstü kongre kararı alacak, başvurunun bitmesine saatler kalacak ve ortada aday yok. Bu durum camiada büyük gerginlik, huzursuzluk ve rahatsızlık oluşturdu. Yani adaylığımdaki en önemli sebep bu durumu hazmedemedim" dedi.

"Seçilirsem Trabzonspor'a olan borcumu ödemek nasip olacak"

Ağaoğlu, kulübü bu durumdan çıkaracak bir ekibe sahip olduklarını da ifade ederek, “Yükümüz ağır. Yıpranmadan çıkamayacağımızı da biliyorum. Eminim ki en çok ben yıpranacağım. Böylesine hassas süreçte dahi bu kadar kulübüne bağlı taraftarların olduğu camiadan kulübe başkan adayı çıkmıyor. Çıkanların hevesini kırmamamız lazım. Allah inşallah bir daha göstermez ama bunu yaparsak daha çok yönetici ararız. Buradan yıpranmadan gitmek kimseye nasip olmamışsa seçilirsek ve görev süremiz sonunda en fazla yarayı benim alacağımı biliyorum. Benim Trabzonspor’a borcum var. Seçilirsem o borcu da ödemek nasip olacak. Biraz sağduyulu olursa, gelir gider dengesi olan, yarışın içinde olan, altyapısı ile gerçekten futbol şehri olan, Avrupa’da bile örnek gösterilecek bir takım haline gelebiliriz. Urfa’ya Allah gırtlak vermiş. Çok güzel şarkı söylerler. Allah onlara onu vermiş. Burası ise futbol coğrafyasıdır. Ama kendi çocuklarımız hariç yetiştirdiğimiz büyüttüğümüz bu coğrafyadan olan çocuklar hariç kimse yok. A Takımda 8 yabancı var. Bordo-maviye aşıksak Barcelona’yı tutalım. Fatih ve Gökdeniz’den başka bir Yusuf ve Abdülkadir çıktı. Bu çocuklar altyapıdan bakıyor A takımda 8 yabancı var bana yer yok diyor. Böyle olmamalı. Oyuncu çıkması lazım. Yarışın içinde olacağız. Marka değerini koruyacağız, gelir gider dengesini sağlayacağız, Altyapıyı koruyacağız sonra Trabzonspor ligi domine eden bir şekilde gelecektir” diye konuştu.

"Özkan Sümer başkan danışmanı ve genel koordinatör olacak"

Trabzonspor Başkan Adayı Ağaoğlu, seçilmeleri halinde kulüp eski başkanlarından ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer’in de aktif görev alacağını belirterek, “Seçildiğimiz taktirde sayın Özkan Sümer, başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olarak, aynı düşünceler doğrultusunda kulübümüze hizmet edecek. Bir kere yapılacak olan çok önemli iş var. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Neredeyse unutulacak noktaya geldi. Genç nesil tarafından bu kulübün futbol kenti olduğu, başarıları olduğu, altyapısı olduğu, geçmişte nasıl başarılı olduğumuz unutuldu. Altyapının organize edilerek harekete geçmesi lazım. Atıl duruma gelen 1461 Trabzon ve liglerde mücadele 6 profesyonel takımımız var. Bunların üzerinden kademeli olarak Trabzonspor’a giriş yapılmalı. Bunu ciddi şekilde harekete geçirmemiz lazım. Trabzonspor’un kurtuluş reçetesi burada” şeklinde konuştu.

"İstanbul'un 3 büyük kulübünün uyguladığı transfer politikalarını uygulayamayız"

Transfer politikalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim İstanbul’un 3 büyük takımının uyguladığı transfer politikalarını uygulamamız mümkün değil. Biz onların verdiği paraların yüzde 20 fazlasını versek bile gelmeyebiliyorlar. Biz bugüne kadar hep kariyerini satın aldık oyuncuların. Çok az yabancı şöhretli oyuncu, performansıyla birlikte geldi. Biz hiç performans satın almadık. Trabzonspor öyle bir hale geldi ki Çin’den veya Katar’dan önce atlama taşı oldu.”

"Kulübün kasası yöneticilerin cebi değildir"

Trabzonspor’un transfer politikasının bir şekilde değişmesinin gerektiğini de ifade eden Ağaoğlu, “Trabzonspor 140-150 milyon lira geliri olan bir kulüp. Bu arttırılabilir. Ama arttırdığınız oranda harcamalarınızı arttırabilirsiniz. Biz Türk toplumu olarak 1 kazanıp 3 harcamaya alışığız. Denetleme Kurulu ve Muharrem Usta’nın verdiği rakamlar üzerinden gidiyorum. 140-150 geliriniz var, borcunuz 850 milyon. Çok büyük borç batağının üzerindesiniz. Beklentiler yıldız transfer. Tamam yıldız oyuncu seyirciyi tribüne çeker, markanın değerini yukarıda tutar, gelirlerinizi arttırır, forma gelirlerini arttırır, seyirci hasılatını arttırır. Ama yarışın içinde kaldığınız sürece, sürdürülebilir olduğu sürece... Bizim yaptığımız transferler marka değerini artırıcı faktörlerin çok çok üzerinde. Sağlıklı yapı olsaydı bugün genel kurul olmazdı. Ben 2002 yılında başkan adaylığımı açıkladığımda 9 maddelik deklarasyon yayınlamıştım. 1. madde UEFA’nın mali kriterlerini uygulamaktı. Ayrıca Özkan Sümer döneminde kulübün borcu ilk kez 40 milyon dolardan, 7 milyon 500 bin dolara indirildi. Biz borcu eldeki maliyetli oyuncuları çıkararak, altyapıya önem vererek indirdik. Süper Lig'deki 61 numaralı oyuncuları kadroya katarak yaptık. O takım Türkiye Kupası'nı aldı, Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi ve ligi 2. bitirdi. Kulübün kasası yöneticinin cebi, yöneticinin cebi de kulübün kasası değildir” açıklamasını yaptı.

"Gelirlerin en fazla yüzde 30'unu aşan harcama yapılabilir"

Ağaoğlu, seçilmeleri halinde tüzükte önemli bir değişikliğe giderek ekonomi ile ilgili maddeler ekleyeceklerini de vurgulayarak, "Tüzükte değişikliğe giderek, gelirlerin yüzde 30’undan fazla harcama yapmak isteyen yönetim kurulu, genel kuruldan onay almak zorundadır maddesini ekletmek istiyoruz. Eğer yönetim acil durumlarda insiyatif kullanmak istiyorsa ki olabilir çok acil bir durum çıkabilir. O zaman da doğacak olumsuz bir sonuçtan kulüp başkanı ve üyelerin fiilen sorumlu olması gerektiğini ekleyeceğiz. Gittiniz, yatırım yaptınız kulüp adına. Ama o yatırım sonrasında kulüp zarara uğradı. O aradaki farkı kulüp başkanı cebinden öder” değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, kendi başkanlığı döneminde asla tek adamcılık olmayacağını da sözlerine ekledi.

"Borcun, gelirin 8 katına ulaşmasının mantıklı bir açıklaması yok"

Ağaoğlu, kulübün borcunun gelirin 8 katına ulaşmasının hiçbir mantıklı açıklamasının bulunmadığını da belirterek, "Şampiyonluğa planlı programlı gidilir. Biz de yarışın dışında kalmayacağız. Gelirleri arttıracağız. Sisteme oturtacağız. Gelir gider dengesi sağlam düzeye oturtan ülkenin futbolunu domine eden bir kulüp olacak Trabzonspor. 2 tane sıkıntılı sezonu vardır. Birisi bizim idareci olduğumuz sezon, biri de bundan 2 sene önce. Bu tür türbülanslar olur. Ama Trabzonspor o yıllardan ağır yara almadan kurtulmuştur. Dolayısıyla kısa vadede şampiyonluğa gitmek söz konusu değildir. Şampiyonluğa planlı programlı gidilir” diye konuştu.

"2010-11 sezonuyla ilgili mücadelemiz sürecek"

Ağaoğlu, 2010-11 sezonuyla ilgili şike davası sürecinde hak arayışının son ana kadar devam edeceğini de vurgulayarak, “Hukuki süreç var. Adalet nöbeti tutan arkadaşlarımız var. Desteğimiz onlarla birlikte. Enerjimiz onlarla birlikte. Bu tür şeyler olabilir. Yaşanmaması gereken ama yaşanabilen, bir iki defa kendimizi onun içinde bulduğumuz bir durum bu. Burada bu mücadelenin kayıtsız şartsız verilmesi lazım. Sizin günlük hayatınızda bile size bir haksızlık yapıldığında sonuna kadar götürürsünüz. Her türlü savaşın içine girersiniz. Trabzonspor iki ağır travma yaşadı bana göre. 1996, bir diğeri 2011 sezonu. Bunun bedelini ağır olarak biz ödedik. Süreci yönetemedik. 96’dan sonra çöküşü o zaman kısa sürede atlattık. Bugün hala bu travmayı iyi yönetemediğimiz için kulübümüzü ve camiayı olumsuz etkilerden kurtaramadık. Siz bir taraftan mücadeleye devam edeceksiniz. Zaten kaybettiğiniz yerde sizin hakkınızı kamuoyu yedirmez. Ama sürekli oraya kitlenip, yapmamız gereken diğer şeylerden uzaklaşmamanız lazım. Orada politika değişikliği olabilir. Savaşa devam, gerekli her türlü enstrümanı kullanarak. Burada göreve devam ama yeni bir başarı için de mücadeleye devam” dedi.

"850 milyon 8 ayda ödenmez"

Aralık ayında bir kongrenin daha yapılacak olmasının kendilerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "8 aylık program olmaz. 850 milyon TL 8 ayda ödenmez. 3 yıl ve arkası... Sistemi oturtmadıktan sonra, ekonomide kafamızdaki modeli oturtmadıktan sonra, idari yapıda kafamızdaki modeli oturtmadıktan sonra 8 ay değil 1 ay bile gidemezsiniz. Bunun temelleri atılacak, uygulamaya konulacak. Uygulamaya konulduktan sonra kamuoyu onun kararını verecek. Altyapı organize edildi mi? 1461’e işlevlik kazandırıldı mı? Amatör kulüpler ile diğer kulüpleri içine alan program oluşturuldu mu? Yarışan, ısıran, takım mağlup olsa bile rakibini canından bezdiren bir takım oluştu mu? Bunlardan sonra kamuoyu kararını verecektir.”

"Bu liste özverili listedir"

Kurdukları yönetim kurulu listesinin özverili bir liste olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Beni mesela bazen bu listeyle alakalı eleştiriyorlar. Bu liste en özverili listedir. Bu şartlarda bu kadar büyük özverinin içine giren insanlara biraz saygılı olmamız lazım. Gerçekten süreç çok sıkıntılı süreç. Hoş bir tablo yok önümüzde. Soru ne güzel. Parayı nasıl ödeyeceksiniz? Bir hafta içinde kim kime 100 milyon veriyor? Çantada parayla gelmiyoruz. Çantada evraklar ve projeler var. Kısmet olursa önümüzdeki haftanın başından itibaren bütün bu şeylerle yeniden yapılandırmanın içine gireceğiz. Çok kısa vadeli ödenmesi gereken 100 milyon TL’yi buluyoruz. Çalışma yaptık 3-4 hafta sonra bir şekilde kulübe para girişi başlayacak. Bu gelir kredilerin yeniden yapılandırmasından olur, farklı 2 platformda marka satışı ile alakalı olabilir. Bunlar şimdilik bizde kalsın. Her ne kadar ekonomik olarak her türlü erozyona uğramış olursak olalım Trabzonspor ismi, Trabzon kenti bir markadır” şeklinde konuştu.

"Trabzonspor yarışın içinde olacaktır"

Trabzonspor'un yarışın içinde olacağını belirten Ağaoğlu, "Çok kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla, mevcut borcu borcumuz olan bankalarla görüşmeler yapıp bunu bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Faiz yükünü azaltmamız, vadeye yaymamız ve kulübe bir nakit akışı sağlamamız lazım. Bugün itibariyle bu kulübün kapısından içeri girdiğiniz zaman 5 kuruş gelir girdisi olmayan bir kulüple karşı karşıyayız. Bunun bir şekilde önüne geçmeliyiz. Geldiğimiz zaman ne ile karşılaşacağımızı bildiğimiz için bununla alakalı da ön çalışmalar yaptık. Bunun dışında gelir artırıcı projeler yapmamız, giderleri minimize etmemiz lazım. Bu noktada düşündüğümüz 1-2 önemli projemiz var. Giderlerin minimize edilmesi konusunda Trabzonspor’un performansına para ödeyerek yapacağı transferlere her zaman ihtiyacı var. 3 sene sabır istiyorum derken ‘kenara çekileceğiz, kimse bizden bir şey beklemesin' anlamında değil. Trabzonspor her zaman yarışın içerisinde olacaktır, olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan Adayı Ahmet Ağaoğlu'nun basın toplantısı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

Gökmen Şahin - Ozan Köse