Ahmet Ağaoğlu: 'Galatasaray gibi bir takım karşısında iyi bir skor aldık'

Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Trabzonspor, rakibi Galatasaray'ı yeni transferleriyle yıktı. Bordo-mavililer müsabakadan 4-0 gibi net bir sonuçla ayrılarak büyük bir moral buldu.

"Sahamızda çok iyi bir skor elde ettik"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakipleri karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, "İyi bir skor. Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim. Attıkları goller. Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimizi gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2.2 milyon 4 oyuncu aldık. Birde 4 gol attık" dedi.

"Bizimle ilgili bir durum varsa özür dilemesini biliriz"

Trabzonspor'un twitter hesabından 'Artık sarmıyor" paylaşımına, Galatasaray taraftarlarının sinirlenmesinin sorulması üzerine Ağaoğlu, "Görmediğim için bir şey söyleyemem, görmem lazım. Bizle alakalı bir durum varsa da özür dilemesini biliriz. Öyle bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum" dedi.

"Burak Yılmaz konusunda çok farklı yollar denediler ama olmadı"

Burak Yılmaz sorusuna ise Ağaoğlu, "Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiç bir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olanda bu. Bana hiç bir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlarda bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif de olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemalı, yordamı vardır" ifadelerini kullandı.

"En hoşuma giden rakibi yakaladığınız anda ilk 30 dakika içinde işini bitirmek"

Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Her maç bizim için önemli. Ankaragücü maçında giden 2 puanımız var. Oyun gereği giden değil ama. Takımdaki hiç bir futbolcuyu diğerinden ayırmak mümkün değil. Sahada bizim 4 milyon Euro'luk oyuncumuzda var. 300 bin Euro'luk oyuncumuzda var. Bunların hepsi takım ruhuyla hareket ettiklerinde fotoğrafı gördünüz. Burada benim en hoşuma giden rakibi yakaladığınız an ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek. Oynamamız gereken futbol bu" şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin - Anıl Keskin