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Ahmet Ağaoğlu: Golf turizmi açısından baktığımız zaman Antalya bizim göz bebeğimiz

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Golf turizmi açısından baktığımız zaman Antalya bizim göz bebeğimiz" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Golf turizmi açısından baktığımız zaman Antalya bizim göz bebeğimiz

28 Ocak 2017 16:36

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu Antalya Belek’te düzenlenen 13. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası’na katıldı. Turnuvanın son gününde Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ile birlikte turnuvada oynadılar. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Turnuvanın son gününe katıldım. Kış mevsiminde yapılan en önemli turnuvalardan biri. Ocak Ay’ı olmasına rağmen Türkiye’nin her yeri kar ile kaplı. Memleketimizin cennet köşelerinden birisi olan Antalya’da güzel bir havada Golf oynuyoruz. Golf turizmi açısından baktığımız zaman Antalya bizim göz bebeğimiz. Söz konusu olan golf de hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de alternatif turizm açısından son derece önemli bu müsabakalar. Çünkü ülkemizin adını bu tür müsabakalarla dünya ya duyuruyoruz. Son 10 senede Türk Hava Yolları organize ettiğimiz bu tür turnuvalara çok büyük katılım var" dedi.

"Bu organizasyonlar turizme büyük katkı sağlıyor"
Golf müsabakaları nedeniyle bölgedeki otellerde doluluk oranın yüzde ellilere ulaştığını ifade eden Ağaoğlu, "Turizm açısından bu tür organizasyonlar ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. İki ay aradan sonra tekrar bugün burada golf oynuyorum. Golf sporunda Türkiye olarak 20 senelik bir mazimiz var. Bizim sporcularımızın yurt dışındaki sporculardan hiç bir şekilde geri değildir. Fizik olarak eğitim şartları olarak geri değiller. Tek eksikleri hedeflerini küçük tutuyorlar. Bir Tiger bir Roneey olacağım diye hedef koymak yerine kendilerine çok daha küçük hedefler seçiyorlar. Antrenörlük gibi buna benzer küçük hedefler düşünüyorlar. Onun için bizim sporcuların hedeflerini büyütmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Sedat Temel 

 

Etiketler: Ahmet Ağaoğlu


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