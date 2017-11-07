Ahmet Akcan Amed’in hocası oldu

Taner Taşkın’dan boşalan teknik direktör görevine getirilen Ahmet Akcan, bugün düzenlenen tören ile kendisini Amed Sportif Faaliyetli yapan imzayı attı. Talaytepe Şehmus Özer Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp başkanı Nurullah Edemen’le birlikte katılan Akcan, önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akcan, Amed Sportif Faaliyetleri hak ettiği yere taşımak için ellinden gelen çabayı sarf edeceğini söyledi.

Akcan, “Amed Sportif iyi bir takım. Daha önce hem ligde hem de kupada önemli başarılara imza attı. Bu sezon biraz sorunlar yaşıyor. Ama biz Amedspor’u toparlayıp hakkettiği yere taşıyacağız. Bunun için buradayım. Futbolcularımızla gönül birliği yapıp, kısa sürede toparlanacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Akcan, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Mehmet Çakan