İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ahmet Altan ile kardeşi profesör doktor Mehmet Altan’ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Gözaltına alındıktan 11 gün sonra dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Ahmet Altan ile Mehmet Altan, soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, “darbeye teşebbüs”, “örgüt propagandası yapmak” ile “örgüte yardım ve yataklık” suçlarından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheliler hakkındaki kararı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işleminin ardından verecek.

Başak Akbulut

İSTANBUL