Diğer
Kategoriler

Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi

Ahmet Altan, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılandığı davada 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Altana Cumhurbaşkanına hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi

28 Şubat 2018 16:19

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç