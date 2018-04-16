Ahmet Anapalı: 'Tarihle alakası olmayan bir Fatih var'

'Sorularla Bir Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han' kitabının yazarları Tarihçi-Yazar Ahmet Anapalı ve program yapımcısı Türker Akıncı CRI Türk'te Elif Sevil Orhanlı'nın sunduğu 'Haber Artı' programının konuğu oldu. Tarihçi-Yazar Ahmet Anapalı, son günlerde Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan ve bazı sahneleriyle tepki toplayan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' isimli diziyi eleştirerek senaryonun çok kötü olduğunu, dizide tarihle alakası olmayan bir Fatih'in olduğunu ve yapımcının kafasındaki Fatih'in yansıtıldığını söyledi.

Hatalı sahnelerin çok fazla olduğunu belirten Ahmet Anapalı şunları söyledi: ''Yeniçeriler evlenemez. Dizinin birinci bölümünde Çandarlı Halil Paşanın kızı Yeniçerili bir gence “Beni babamdan iste” dedi. Bu cümle asla kullanılamaz çünkü Yeniçerilerin 40 yaşına kadar evlenme yasağı vardır. Diğer yandan Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarının kıyafetleri o dönemi kesinlikle yansıtmıyor. Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarının kıyafetleri bugün bile kızların babalarının yanında giyemeyeceği türden. Dizide bu kıyafetlerle bir de sokağa çıkıyorlar. Osmanlı, İslami bir imparatorluktur. Kıyafetler de İslami kurallara göre belirlenmiştir. 1910'lu yıllara ait harem fotoğraflarında, harem içinde başı, bacakları ve gerdan kısmı açık olan kadınların dışarıda çarşaf ya da çarşafa benzer bir ferace giyindiklerini görüyoruz. 1910’lu yıllarda bile bu şekilde giyinen harem mensuplarının 1450'li yıllarda nasıl giyindiğini düşünmek çok zor değil. Fatih Sultan Mehmet'in boyu 1.78. Dizide onu canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun boyu ise 1.90. Bu da gerçeklikten uzak. Dizide başı açık namaz kılma sahnesi vardı ve haklı olarak tepki topladı. İslam'da böyle bir şey mümkün değil''.

''Gennadios ve Fatih'i resmen kanka yaptılar''

Diziyi değerlendiren Anapalı, ''Fatih, üvey annesi Mara Hatun'un arabacısı olarak İstanbul'a girdi. İstanbul'da Roma İmparatorluğu'nda kiliselerin birleşmesini istemeyen Kardinal Patrik Gennadios Skolarios'a yapılacak suikasti, Fatih ok atarak engelliyor. Adeta operasyon yapıp kardinali kurtarıyor. Kardinal daha sonra ''Sultanım hoş geldiniz'' diyerek Fatih'i karşılıyor. Bir kardinal başka bir ülkenin liderine 'sultanım hoş geldin' deyip eğiliyorsa bu onun vatan haini olduğunu ve ihanetini gösterir. Oysaki Fatih, İstanbul'u fethettiğinde Patrik Gennadios Skolarios korkup kaçtı. Fatih Sultan Mehmet onu geri getirtti. Huzuruna çağırdı ellerini açıp ''Kardeşim hoş geldin'' dedi. Aralarında bu muhabbet varken ve birbirlerini fetihe kadar hiç görmemişken dizide Gennadios ve Fatih'i resmen kanka yaptılar'' dedi.

''Fatih Sultan Mehmet tek başına yemek yerdi''

Fatih Sultan Mehmet yemek yerken yanına karısını ve çocuklarını almazdı diyen Anapalı, ''Yemek yerken ses çıkabilir ve su içerken höpürdetebilir. Sultan Mehmet, bu insani halleri kimse görsün istemezdi ve tek başına yemek yerdi. İlerleyen bölümlerde böyle bir sahne olacaksa bu detaylar doğru verilmeli'' şeklinde konuştu.

''Tek amacı fetih olan Fatih Sultan Mehmet'in kadınla çocukla ilgisi yoktu''

Anapalı sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Fatih Sultan Mehmet oğlu Beyazıd'a ve diğer oğlu Cem'e hiç ilgi göstermezdi. Tek amacı fetih olan Fatih Sulatan Mehmet’in çocukla, kadınla ilgisi yoktu. 30 yıllık saltanatının 25 yılı at sırtında cephede geçti. Tarihi diziler topluma tarihi sevdiriyor. Bu diziler olmasa sabahtan akşama kadar uğraşsak Kanuni’nin beş çocuğunun olduğunu, Hürrem Sultan'dan önce Mahi Devran adlı karısının olduğunu, Matrakçı Nasuh'u, Pargalı İbrahim Paşa'yı kimseye ezberletemezdik.Tarih dizileri mutlaka izlenmeli. Senaryo yanlış bile olsa argümanlar doğru''.