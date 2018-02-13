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Ahmet Arslan sezonu birincilikle açtı

Milli atletimiz Ahmet Arslan, 10 Şubat'ta Antalya'da üç ayrı kategoride düzenlenen Manavgat Ultra'dan zaferle ayrıldı.

Ahmet Arslan sezonu birincilikle açtı

13 Şubat 2018 10:52

 Red Bull sporcusu Arslan, yarışmanın 37 kilometrelik Oymapınar Dağ Etabı'nda birinciliği göğüsledi. 1014 metre yükseklikteki zorlu yarış, doğal ve tarihi güzellikler arasında görsel açıdan da keyifli atmosfer sunan bir parkurda gerçekleşti.

Avrupa Şampiyonu dağ koşucusu Ahmet Arslan, zaferlerine bir yenisi daha ekledi. 6 kez Avrupa Şampiyonu olan Arslan, bu kez podyumun zirvesine Manavgat Ultra Maratonu’nda çıktı.

Yılın ilk yarışından zaferle ayrılan başarılı sporcu, parkurdaki tecrübesini kullandı ve bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Arslan, yarışın ardından ‘Parkurun devamında beni neyin beklediğini biliyordum. Bu tecrübe sayesinde enerjimi ve koşu hızımı ona göre ayarlayarak yarışı zirvede tamamladım’ açıklamasını yaptı.

Milli atlet, henüz antrenman ve hazırlık sürecinde olmasına rağmen bu zorlu mücadeleyi zirvede tamamladığı için de mutlu olduğu belirtti. Aynı zamanda yarışın organizasyon ayağında da ekibe yardımları dokunan milli koşucu, Manavgat Ultra'da koşmanın ve galibiyetle ayrılmanın gururunu yaşadığını ifade etti. 

Etiketler: ahmet arslan, atlet

 

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