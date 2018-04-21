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Ahmet Arvasi Balıkesir'de yâd edilecek

Türk İslam ülküsünün bayrak şahsiyetlerinden, mütefekkir merhum yazarımız Seyyid Ahmet Arvasi Hoca, Balıkesir'de yâd ediliyor.

Ahmet Arvasi Balıkesirde yâd edilecek

21 Nisan 2018 09:49

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir Temsilciliğimizin ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin organizasyonuyla Salih Tozan Kültür Merkezi’nde bugün Arvasi Hoca anlatılacak. Gazeteci Hüseyin Sarıkoç’un yöneteceği "Vefatının 30. Yılında Seyyid Ahmet Arvasi" başlıklı panelde Genel Yayın Yönetmenimiz Dr. İsmail Kapan, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgül, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fuat Özer birer konuşma yapacak. Saat 15.00'te başlayacak panele, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Arvasi'nin sevenleri ve Balıkesir'de yetiştirdiği talebeleri ile Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç da katılacak. Arvasi Hoca'nın adının 5 yıl boyunca öğretmenlik yaptığı Balıkesir’de bir parka ve caddeye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün parkın tabelasına yeni ismi çakılacak.

 

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