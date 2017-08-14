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Ahmet Baydar: 'Trabzon'da resmen katledildik'

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzon deplasmanında maçı idare eden hakemlerin gözü önünde ve çekingen yönetimleri neticesinde büyük bir futbol faciası yaşandığını söyledi.

Ahmet Baydar: Trabzonda resmen katledildik

14 Ağustos 2017 09:10

Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, “Trabzon’da resmen katledildik. Trabzonspor'un maçı 11 kişi tamamlaması büyük bir hakem başarısıdır. Topsuz alanda üç kez rakibine kasti müdahalede bulunan Pereira ve hakemin gözü önünde Traore’yi hastaneye gönderen, ayağını kıran Durica’nın pozisyona yakın olmalarına rağmen, maça devam etmesine göz yumanlar puanlarımızı resmen gasp etmiştir" dedi.

"En gözde oyuncumuzu uzun süre kaybettik"

Baydar açıklamasına şöyle devam etti:

"Daha sezonun ilk maçında ortamdan etkilenip düdükleri ev sahibi takımdan yana çalan ve Trabzonsporlu futbolcuların sportmenlik dışı mücadelesini ödüllendirenlerle bu ligin bitmeyeceği ilk maçtan ortaya çıkmıştır. Hakemin gözü önünde gerçekleşen direkt kırmızı kartlık hareketi sarı kartla ödüllendirenlerin bir başka takımın canını daha yakmadan bir an önce tedbir alınması gerektiğini altını çizerek ifade ediyoruz. Bizim bazı kulüpler gibi kolay ve hesapsız gelirimiz yok. Bütçemize göre futbolcu transfer yapıyoruz. Kaybedilen maçın yanı sıra maçın hakeminin sebep olduğu sertlikten dolayı en gözde oyuncumuzu uzun süreliğine kaybettik. Maçın devre arasında hakemler teknik heyetimiz tarafından sertlikten dolayı uyarılmasına rağmen ikinci yarıda bu tutumlarını artırarak devam etmişlerdir. Maddi manevi büyük zarara uğratıldık. Bunun hesabını kim verecek." 


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