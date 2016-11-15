Bağcılar’da, bayram alışverişi yapan Münevver ve Lokman Davulcu’nun bebek arabası içinde mağazanın önüne bıraktıkları bebekleri 4,5 aylık Ahmet Davulcu mağazanın önünden kaçırılmıştı. Bebeği kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan M.V., M.V. ve H.V. ve N.V. isimli şahıslar ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyordu.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.V. (37), M.V (43), N.V (24) ve H.V. (27) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık H.V. için önceki celsede istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine yönelik rapor mahkemeye sunuldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, sanığın cezai sorumluluğunun azalmış olduğunu ifade edildi. Mahkemede sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye talepleri üzerine görüş belirten Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan H.V.’nin tahliye edilmesini, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kanıt durumuna göre sanıklardan M.V, M.V ve H.V’nin tahliyelerine, diğer sanık N.V.’nin ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.