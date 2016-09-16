Şemdinli'de çocuğunun gözü önünde katledilen AK Partili Ahmet Budak'ın katilleri etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Şemdinli Tuğlu-Çatalca -Soğuksu-Güvenli-Erdemli bölgesinde Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete operasyonu devam ediyor. Teröristler topçu ile ateş altına alınıyor. Alınan bilgilere göre, Göl tepede 2, Siyah tepede 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Şemdinli'de çocuğunun gözü önünde katledilen Ahmet Budak'ın katillerinin de bulunduğu belirtildi.