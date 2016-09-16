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Ahmet Budak’ı öldüren teröristler öldürüldü

Şemdinli'de çocuğunun gözü önünde katledilen AK Partili Ahmet Budak'ın katilleri etkisiz hale getirildi.

Ahmet Budakı öldüren teröristler öldürüldü

16 Eylül 2016 12:04

Şemdinli'de çocuğunun gözü önünde katledilen AK Partili Ahmet Budak'ın katilleri etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Şemdinli Tuğlu-Çatalca -Soğuksu-Güvenli-Erdemli bölgesinde Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete operasyonu devam ediyor. Teröristler topçu ile ateş altına alınıyor. Alınan bilgilere göre, Göl tepede 2, Siyah tepede 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Şemdinli'de çocuğunun gözü önünde katledilen Ahmet Budak'ın katillerinin de bulunduğu belirtildi. 

Etiketler: Ahmet Budak, AK Partili siyasetçi


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