CRI TÜRK FM’de Hayri Hiçler’in hazırlayıp sunduğu “Süper Spor Saati” programına konuk olan usta spor yorumcusu Ahmet Çakar Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında ilginç iddialarda bulundu. Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım her şeye karıştığını ama kendisi ile ilgili hiç, “Ben bunu yanlış yaptım” demediğini söyledi. Ahmet Çakar, bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile ilgili Beşiktaş’ın daha iyi bir futbol oynadığını söyleyerek, ibrenin Beşiktaş’tan yana olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım “Ben Yanlış Yaptım” diyemiyor

Ahmet Çakar, “Aziz Yıldırım, 'Denize Düşen Yılan Sarılır' misali ne yapacağını şaşırdı. Görünen o ki yüzde doksan dokuz oranında şampiyonluk gitti hatta yüzde seksen, seksen beş oranında ilk ikiye girme şansı da gitti. Niye ilk iki diyorum; çünkü ilk ikiye girdiğiniz vakit, ikinci olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkınız oluyor. Beraberinde bu hem itibar kaybı hem Fenerbahçe için kariyer kaybı hem de daha önemlisi zaten büyük ekonomik problemler içerisinde boğuşan Fenerbahçe için maddi kayıp, para kaybı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsen, ülkende şampiyon olamazsan, sıralamada aşağıya düşersen kazandığın para minimumlara iniyor. Fenerbahçe zaten şu anda UEFA tarafından belirlenen ekonomisi en riskli kulüplerin başında geliyor. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe çok sıkıntılı bir döneme girdi. Aziz Yıldırım, sözüm ona hedef saptırmak için; Federasyon'un işine karışıyor, alt yapıya karışıyor, Fatih Tarim'e karışıyor, hakeme karışıyor, medyaya karışıyor; ama bir kere de, "Ben bunu yanlış yaptım." diyemiyor” yorumunu yaptı.

Beşiktaşlı ve Galatasaraylılar Aziz Yıldırım’ın istifa etmesini istemezler

Ahmet Çakar, "Aslında şu anda ben, Galatasaraylı ve Beşiktaşlıların yerinde olsam Aziz Yıldırım'ın istifa etmesini hiç istemem. Battıkça batıyor. İddia ediyorum, pazartesi akşamı Beşiktaş'ın Konyaspor maçında deli gibi basması, inanılmaz oynaması Aziz Yıldırım'ın eseridir. Hepsini birbirine kenetledi, hepsini perçinledi. Adeta doldurdu ve Beşiktaş çıktı Konyaspor'u paramparça etti. Geçen gün baktım yine bir kanalda naklen yayınla ilgili manasız şeyler söylüyor. ‘İhaleye fesat karıştırmak’ diyor. Ben hayatımda ihale vermedim, almadım, bilmem. Aziz Yıldırım daha iyi bilir ihale işlerini; ama ‘fesat karıştırmak’ demek; ağır suçlama. Yani ihaleye fesat karıştırmak demek; "Bir hakeme, bir futbolcuya maç sattın." demek gibi bir şeydir. Bunu ispat etmekle yükümlüdür. Geçen hafta federasyona da ağır suçlamalar yaptı. İçinde terör örgütü FETÖ üyesi insanlar var dedi. Bunları demek kolay da bunları ispatlayamazsan ne duruma düşersin onu bilmek lazım. Bir insana çamur atmak çok kolay yani” diye konuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe’den daha iyi futbol oynuyor

Ahmet Çakar, bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını da değerlendirerek, "Beşiktaş, Fenerbahçe'den şu anda çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Kadro kalitesi olarak baktığımız vakitte daha iyi bir takım. Üstelik sonucu değiştirebilecek oyuncu tiplemesine baktığımız vakit uzak ara çok daha iyi takım. Kendi sahasında, 45-50 bin kişinin önünde oynayacak, o güzel sahada oynayacak, inanılmaz bir kadro derinliği var. Dolayısıyla Beşiktaş ağır favori; ama bu tür derbilerde ağır favorinin kaybettiği çok maçlar olmuştur. Bir bakmışsınız maç berabere gitmiş, uzatmaya gitmiş penaltılar falan. O eleştirdiğimiz Volkan, Arslan kesilmiş. 5 penaltının 2-3 tanesini kurtarmış bir Fenerbahçe, tur atlamış da olabilir. Futbolda bunlar mümkün, hele derbilerde çok daha fazla mümkün” dedi.