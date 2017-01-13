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Ahmet Çalık: 'Hayallerimi süsleyen kulübe geldim'

Galatasaray’ın yeni transferi Ahmet Çalık, hayal ettiği kulübe geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, “Hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi.

Ahmet Çalık: Hayallerimi süsleyen kulübe geldim

13 Ocak 2017 15:39

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Ahmet Çalık, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren genç stoper, hayal ettiği kulüpte forma giyeceği için de heyecanlı olduğunu ifade etti.

“Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır”
Adaptasyon sürecini atlatıp bir an önce elinden geleni yapmak istediğini belirten Ahmet Çalık, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" diye konuştu.

“Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık”
Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, sözlerine şöyle devam etti: "Evde oturuyordum. Söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."

“İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız”
Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini de sözlerine ekleyen Çalık, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
 

İşte Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Ahmet Çalık'ın transferiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2 milyon 500 bin Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti
2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
Kulüp bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz."

Etiketler: Ahmet Çalık, galatasaray


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