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Ahmet Çalık korkuttu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde De Jong'la çarpıştı. Genç futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oynayabileceğini belirtti.

Ahmet Çalık korkuttu

04 Şubat 2017 21:02

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maçtan önce ısınma sırasında Ahmet Çalık sakatlandı. De Jong ile çarpışan ve uzun süre yerde yatan genç savunmacı, ensesini tutarak kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bu gelişme üzerine Teknik Direktör Riekerink, tecrübeli savunma oyuncusu Chedjou'nun hazırlanmasını istedi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından kendisini iyi hisseden Ahmet Çalık için, sağlık ekibinin de oynayabilir demesinin ardından Riekerink, olası değişiklikten vazgeçti. 

Bozhan Memiş

Etiketler: Ahmet Çalık


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