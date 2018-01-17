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Ahmet Cin Kimdir? Kaç Yaşındadır, Nerelidir? (AK Partili Ahmet Cin Kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma akşamı düzenlediği toplantıda, İstanbul milletvekillerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci’nin koltuğunda görmek istedikleri isimleri yazmalarını istedi. Ahmet Cin ve İdris Güllüce adı öne çıktı. Güllüce, 1992-2004 dönemlerinde Tuzla Belediye Başkanı, 23.24.25.Dönem İstanbul Milletvekilliği ve 61.62.63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini üstlenen isimdi. Peki Ahmet Cin Kimdir? Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte detaylar...

Ahmet Cin Kimdir? Kaç Yaşındadır, Nerelidir? (AK Partili Ahmet Cin Kimdir?)

17 Ocak 2018 09:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma akşamı düzenlediği toplantıda, İstanbul milletvekillerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci’nin koltuğunda görmek istedikleri isimleri yazmalarını istedi. Ahmet Cin ve İdris Güllüce adı öne çıktı. Peki Ahmet Cin Kimdir? Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte detaylar...

AHMET CİN KİMDİR?

Sakarya'da doğmuştur. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yapmıştır.

Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 35 yılı aşkın süredir Pendik'te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babasıdır.

Etiketler: Ahmet Cin kim, ak parti, istanbul il

 

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