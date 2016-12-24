Trabzonspor'a bağışlanan yeni otobüsün teslim töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe maçıyla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda son lig maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Gaziantepspor maçıyla yeni stadyumumuza geçmeyi planlıyoruz. Son 6 senedir Fenerbahçe'yi Trabzon'da yenemiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Sakatlık olmadan fair-play kurulları içerisinde maçı bitirmek istediklerini belirten Çubukçu, "Bizim taraftarlarımızdan istediğimiz ailesiyle birlikte bordo-mavili karlaşmalarla stadyuma gelerek takımlarını desteklemelerini maçın bitiş düdüğüne kadar Trabzonspor'un arkasında durmalarını istiyoruz. Fair-play kuralları içresinde bir maç olur diye düşünüyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini bekliyoruz. Adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürürse hiçbir problem olmadan maçın güzel bir şekilde neticeleneceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

