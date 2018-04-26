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Ahmet Davutoğlu: 'AK Parti dışında hiç bir siyasi hareket içinde bulunmam'

Davutoğlu:"AK Parti dışında hiç bir siyasi hareket içinde bulunmam, Seçimlerde milletvekili adayı değilim"

Ahmet Davutoğlu: AK Parti dışında hiç bir siyasi hareket içinde bulunmam

26 Nisan 2018 14:17
 

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