AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Refia Miske’nin mezarını ziyaret etti. Kocatepe Asri Mezarlığındaki Miske’nin kabir ziyaretinde Davutoğlu’na Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey de eşlik etti. Yaklaşık 10 dakika süren ziyaretin ardından Ahmet Davutoğlu ve Sare Davutoğlu, Afyonkarahisar Itri ve Tıbbi Bitkiler Merkezine geçti. Burada incelemelerde bulunan Davutoğlu, ardından Konya’nın Ilgın ilçesine hareket etti.

Ali Bayar - Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR