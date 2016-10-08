Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni ziyaret eden Davutoğlu’na, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu ile Hüsniye Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve partililer eşlik etti. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mikdat Çakır, öğretim üyeleri ve kurum yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunan Davutoğlu, KGTÜ Stratejik Ar-Ge Merkezi’ndeki laboratuvarları gezdi, öğrencilerle bir araya geldi, deneyimlerini paylaştı.

“Konya, dünyada da ismi anılan bir ilim merkezine dönüşmeli”

Konya’daki ilk üniversite ziyaretini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne yaptığını belirten Ahmet Davutoğlu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde öğrencilere amfide ders verdi. Konya’nın sadece Türkiye’de değil, dünyada da ismi anılan önemli bir ilim merkezi haline dönüşmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, Konya’nın birçok açılardan merkezi ve öncü rolü olduğunu vurguladı. Öğrencilere seslenen Ahmet Davutoğlu, “Herhangi bir üniversitede okumuyorsunuz. Öğretim üyeleri de herhangi bir üniversitede ders vermiyorlar. İnsanlığın tarımla ilk olarak yerleşik hayata geçtiği ve tarım kültürünün kurulduğu bir başşehirde ders vermek ve o başşehirde bu ilmi yapmak başlı başına bir ayrıcalıktır. Bunun farkında olacağız ve bu kurumla gurur duyacağız. Allah razı olsun sayın Konuk’un öncülüğünde arkadaşlarımız harekete geçtiler ve bu üniversiteyi kurdular” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İyi bir öğrenci, öğretim üyesinin uykusunu kaçırır. Öyle sorular sorar ki öğretim üyesi araştırmak zorunda kalır. Beni eleştirmeyecek öğrenci bana heyecan vermez. Yeni bir üniversitenin, öğretim üyelerine de, öğrencilere de heyecan vermesi lazım. İlk üniversitenin ilk öğrencileri olma özelliğinizi sonuna kadar kullanın. Kaliteli şekilde yetişirseniz dünyanın her yerinde iş bulursunuz. Şunu diyeceksiniz; ‘ben gıda ve tarım alanında Türkiye’de bir çığır açacağım. Ben bu üniversitenin mezunu olarak bu üniversitede öğretim üyesi olacağım. Bio teknoloji alanında, nano teknoloji alanında, bio mühendislik alanında, genetik alanda hem Konya havzasının, hem de Türkiye’nin en özgün uygulamalarını yapacağım’. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, dünya çapında ilim merkezi olacak. Küçük hedeflerin peşinde koşmayın. Hedeflerinizden biri ‘evrensel anlamda bir aydın olmak’ olmalı. Bütün insanlık birikimine sahip olmalısınız. Kendi kültürümüzün yürüyen öznesi olmalısınız. Meslek sahibi olup aydın olamazsanız, münevver olamazsanız, insanlara ufuk açacak bir düşüncenin, ahlakın, davranış temsilcisi, sözcüsü olamazsanız, dünyayı etkileyemezsiniz. Burada okuyan öğrenciler dünyanın gıda ve tarımına yön verecekler.”

“KGTÜ, ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİ”

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da bir konuşma yaparak, Ahmet Davutoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Recep Konuk konuşmasında, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki eğitim sisteminin, genelden ihtisaslaşmaya yönelik olduğunu ifade ederek, KGTÜ’de uygulama ağırlıklı bir eğitimin olacağını belirtti. Konuk, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde, birinci yıl farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanıyor. Fakülte bazında alınan öğrencilerin, ilk yılın ardından bölüm seçimi, herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamen öğrencinin tercihine bağlı yapılacak. Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde sayın Davutoğlu Konya’mız için büyük projelere, büyük işlere imza attı. Özellikle de üniversitemizin kurulmasında çok büyük emekleri oldu, çok değerli katkıları oldu. Üniversitemizin 2009’da başlayan sürecinin geliştirilmesinde çok büyük destekler aldık. Bu desteklerin de artarak devam ettiğini biliyoruz. Kendilerine çok müteşekkiriz, kendilerinden Allah razı olsun. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizi onurlandırdınız, bize şeref verdiniz” şeklinde konuştu.

“KGTÜ,BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRECEK”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin laboratuvarlarıyla, Ar-Ge ve Ür-Ge merkezleriyle öne çıktığını ifade eden Konuk, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mikrobiyolojik İnkübasyon Laboratuvarı, DNA Hazırlık Laboratuvarı, Mikrobiyolojik İnkübasyon ve PZR Karışım Hazırlama Laboratuvarı, Moleküler Analiz ve Elektroforez Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Klimatize Bitki Laboratuvarı, Klimatize Alg Laboratuvarı, Bioassay Laboratuvarı, Biyosidal Laboratuvarı, Numune Saklama Soğuk Oda Ünitesi, Pilot Üretim Ünitesi’ni bünyesinde bulunduruyor. Bu üniversite bilgiyi ürüne dönüştürecek. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Konya Şeker ailesi olarak başta sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere bu üniversiteye katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Programın sonunda AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ahmet Davutoğlu’na ziyaretinden dolayı günün önemine binaen plaket verdi. Ziyarette Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin akademisyenleri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.