Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bursa’da bir dizi programlarda bulundu. Uludağ Üniversitesinde rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile görüşen Davutoğlu, ardından Mete Cengiz Kültür Salonu’nda gençlerle buluştu. Gençler salonu hınca hınç doldurdu. Boş yer kalmaması üzerine bazı dinleyicilerin kürsü ve merdiven boşluklarına oturduğu görüldü. Davutoğlu, "Rabbim bir çok özel mekanda bulunmayı nasip etti. Mescid-i Aksa’da, Mescidi Nebevi’de, Kabe-i Muazzama’da, Emevi Camii’nde daha nicelerinde. Emin olun Bursa’da Ulucami’de hep Medine kokusu alırım. Sanki bir ruh oradan buraya göç etmiş, gelmiş Ulucami’yi Mescid-i Nebevi kokusu ile beslemiş. Aynı şeyi Diyarbakır Ulucamiin’de de hissetmiştim” diye konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk