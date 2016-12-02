Cuma namazını Ulucamii'de kılan Ahmet Davutoğlu, cami çıkışında vatandaşların izdihamına uğradı. Davutoğlu'na büyük sevgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Çarşı esnafına da hayırlı işler dileyen Davutoğlu, ardından öğle yemeği yedi.

Öte yandan, yemek çıkışında papağanı bulunan iki genç Davutoğlu'nun yanına geldi. Papağan Davutoğlu'nun omzuna çıktıktan sonra ürktü. Papağan kafasına konmak isteyince Davutoğlu eğildi. Papağanı almak isteyen korumalarına engel olan Davutoğlu, kuşun bir şey yapmayacağını söyleyip, fotoğraf çektirdi.

Ahmet Faruk Çabuk - Uğur Uslubaş