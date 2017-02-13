Hazırlanan dökümanların basımı ile ilgili teklifi Belediye Meclisine getiren Başkan Süleyman Özkan, kurulacak bir komisyon tarafından, yazılan eserlerin inceleneceğini ifade etti. Başkan Özkan, “Simav’ın tarihi ve kültürel yapısı için çalışma yapan yazarlarımız ile yerel ve ulusal basında ilçemizi temsil eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Araştırma yapmak, maddi ve manevi özveri isteyen bir çalışmadır. Bu konuda emek harcayan yazarların, eserlerinin basım ve yayımı için destek olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Mehmet Emin İncekulak