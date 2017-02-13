Diğer
Kategoriler

Ahmet Demircan Simav'ın tarihini yazdı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kültürel ve tarihi yapıyı araştırarak kaleme alan öğretmen Ahmet Demircan, basıma hazır hale getirdiği eserlerini Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teslim etti. Simavlı araştırmacı yazarlar tarafından bir çok kez kaleme alınan Simav’ın tarihsel süreci ile kültürel yapısı, son olarak Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Demircan Simavın tarihini yazdı

13 Şubat 2017 10:57

Hazırlanan dökümanların basımı ile ilgili teklifi Belediye Meclisine getiren Başkan Süleyman Özkan, kurulacak bir komisyon tarafından, yazılan eserlerin inceleneceğini ifade etti. Başkan Özkan, “Simav’ın tarihi ve kültürel yapısı için çalışma yapan yazarlarımız ile yerel ve ulusal basında ilçemizi temsil eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Araştırma yapmak, maddi ve manevi özveri isteyen bir çalışmadır. Bu konuda emek harcayan yazarların, eserlerinin basım ve yayımı için destek olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Mehmet Emin İncekulak

Etiketler: Ahmet Demircan, simav


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!