Ülke genelinde milyonlarca öğrenci bugün itibari ile ders başı yaptı. 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapan öğrencilerin ilk konusu ise 15 Temmuz süreci oldu. Öğrencilere, 15 Temmuzda hainlerin kalkıştığı darbe girişimine karşı halkın kazandığı zafer anlatıldı. 3 aylık yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ülke genelinde ders başı yaptı. İstanbul’da 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılış töreni ise Esenler’de bulunan Atışalanı Ortaokulu’nda yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin de anıldığı törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan törende sahnelenen halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Atışalanı Ortaokulu müzik korusu ile söylediği demokrasi marşı ile törene coşku kattı. Okul öğrencileri ise okudukları şiirlerle katılımcılardan alkış aldılar. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren okul müdürü Harun Kocak, “Eğitim ordusunun bir neferi olarak bizlerin en önemli görevi ülkesine ve milletine bağlı, ülkesinin geleceğini kendi canından aziz bilen gençler yetiştirmektir” dedi.

Açılış törenine katılan 15 Temmuz Demokrasi gazisi Ali Başkan, yaşadıklarını anlatarak, “Tanklar, kalabalığın üzerine yürüdü. O sırada bana da çarptı. Baktığımda ayağım kanlar içindeydi. Benim için bu hiç önemli değil yeter ki vatan sağolsun” diye konuştu.

Hainlerin bertaraf edildiğini belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, “Bundan sonra biz bu toprakların gerçek sahipleri olarak vatanın ne anlama geldiğini bütün dünyaya gösteren bir nesil olarak bu toprakların büyümesine ve gelişmesine vesile olmak için çalışmak zorundayız. Türkiye cumhuriyetinin 21.yüzyıl tarihi artık 15 temmuzdan itibaren başlamaktadır.” şeklinde konuştu.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Biz milli eğitim bakanlığı olarak öğrencilerimize vatanın, kardeşliğin, özgürlüğün ne demek olduğunu ne anlama geldiğini ve nasıl bir kutsal değer olduğunu öğretiyoruz. Ama 15 Temmuzdan sonra bu değerlerin korunması için gerekirse canımızı feda edebilmeyi de öğretmeye çalışıyoruz. Bu hafta bütün Türkiye’de 15 Temmuz ruhunu öğrencilerimize bir hafta boyunca anlatacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Müsteşar Yardımcısı Bilgili, beraberindekiler birlikte sınıflara girerek öğrencilere bir araya geldi. Bilgili, öğrencilere 15 Temmuzda yaşananları anlatan bir kitapçık dağıtarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili belgeseli izledi. Öğrenciler, ilk dersi kitapçığın arkasında yazı olan 15 Temmuz andını okuyarak bitirdi.