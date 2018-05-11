Ahmet Enes Mangan: 'Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz'

Teknoloji getirdiği kolaylıklar ile beraber riskler de barındırabiliyor. Knowhowist şirketinin Çözüm Mimarı Ahmet Enes Mangan, laptop bilgisayardaki kameralara dikkat çekerek özel hayatların tehdit altında olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili geçmişten yaşanan örnekleri hatırlatan Mangan, laptop bilgisayarların kamerasını kapatarak bu tehdidin önüne geçilebileceğini belirtti. Mangan laptop bilgisayarların kameralarını kapatmak için geliştirdikleri mypatch ürünü hakkında bilgiler verdi.

''Teknolojinin bize getirdiği problemlerinden biri de laptop kamerasından izleniyor olmamızdır''

"Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz" diyen Ahmet Enes Mangan, ''Internet of things ile birlikte internete bağlı olan cihazlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte risklerde artmakta. Teknolojinin bize getirdiği problemlerinden biri de laptop kamerasından izleniyor olmamızdır. Örneğin; eski ABD Güzellik Kraliçesi Cassidy Wolf'un kamerasından görüntüler alınarak internete servis edilmesiyle alakalı şantaj yapılmıştır. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de laptop kamerasını kapatmaktadır. Eski FBI Direktörü James Comey, itirafında birçok kişiyi izliyoruz demiştir. Bu şu demek oluyor: Bilgisayarlarımız özel hayatımız için bir tehdit'' açıklamasında bulundu.

''Laptop kamerasından görüntü almak için bizim IP adresimize ulaşmaları yeterlidir''

"Laptop kamerasından görüntü almak için IP adresine ulaşmaları yeterlidir" diyen Mangan, ''Bunu kanıtlamak için sosyal bir deney yaptık. Yaklaşık 5 milyon kişiye, kargo maili görüntüsünde mail yolladık. Yolladığımız maillerde bir link bulunuyordu. O linke tıklayanlar bizim istediğimiz siteye yönlendirildiler. Biz, mailin içine herhangi spam ve virüs koymadık, ancak koyulabilirdi. Bilgisayar korsanları isterse içinde bir virüs bulundurup sizin bilgisayarınızın IP adresini ele geçirip hem bilgilerinize hem de kameranıza ulaşabilirlerdi. Bu görüntüleri internette sakıncalı sayfalara veya derin internette bazı kişilerin servisine sunabilirler. Bizde bu sorundan yola çıkarak bir ürün geliştirdik. Ürünümüzün adı mypatch ve laptop kameranızı kapatmaya yarıyor. Ürünün çok basit bir kullanımı var. Sadece bir bant yapmak yerine içerisine birşeyler ekleyelim dedik. Görsel bir tasarım ortaya çıkarttık. Kişiler kendi beğenilerine istediği tasarımı tercih edebilir. Bu tasarımın üzerinde mikrofiber bez oluşturduk. Bu şekilde bilgisayar ekranlarını, laptop ekranlarını ya da telefon ekranlarını temizleyebilir. Kirlendiğinde yıkayıp tekrar kullanılabilir. Laptop kamerasını kapatarak izlenmenizi engelleyebilirsiniz. En azından özel hayatınıza ve mahremiyetinize özel engel oluşturmuş olursunuz'' şeklinde konuştu.

Mangan sözlerine şöyle sonlandırdı: ''Mypatch'i biz geliştirdik, Türkiye'de tek ve patentlidir. Bundan sonraki aşamalarda dinlenmeye karşı ve teknolojinin getirdiği birçok insan hayatını etkileyen problemlere yeni çözümler bulmak hedefindeyiz''.

Adem Gürer-Murat Ergin