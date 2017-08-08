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Ahmet Eran: “Doğuş’un sportif desteği devam ediyor”

Darüşşafaka Basketbol Genel Menajeri Ahmet Eran, Doğuş Grubu ile iş birliklerinin hala devam ettiğini belirterek, “Bizim Doğuş Grup ile olan birlikteliğimiz sponsorluk ilişkisi değil, sportif bir işbirliğiydi. Bu sezon sadece Darüşşafaka Basketbol olarak devam edeceğiz. Ama Doğuş’un desteği sportif anlamda devam ediyor” dedi.

Ahmet Eran: “Doğuşun sportif desteği devam ediyor”

08 Ağustos 2017 14:20

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi bugün gerçekleşti. Yeşilköy Polat Rennaisance Hotel’de yapılan kura çekimi sonrası Darüşşafaka Basketbol Genel Menajeri Ahmet Eran, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Eran, “Çok heyecanlı ve zevkli bir lig bizi bekliyor. İnşallah Türk basketbolu adına hem Avrupa’da hem de Türkiye Ligi’nde güzel başarıların yaşandığı bir sezon olur. Tüm rakiplerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Doğuş ile ilişkimiz hala devam ediyor”
Doğuş Grubu ile ilişkilerinin sportif düzeyde hala devam ettiğini belirten Ahmet Eran, “Bizim Doğuş Grup ile olan ilişkimiz bir sponsorluk ilişkisi değil. Darüşşafaka ile Doğuş’un yaptığı bir işbirliğiydi. Ayrıca ilişkimiz de hala devam ediyor. Dolayısıyla bu sezon sadece Darüşşafaka Basketbol olarak devam edeceğiz. Ama Doğuş’un desteği sportif anlamda devam ediyor. Yine kendi limitlerimiz içerisinde, iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diyerek sözlerini noktaladı. 

Uygar Aydın


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