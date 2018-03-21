Ahmet Hakan ayrılacak mı? |Doğan Holding grubu satıldı

Hürriyet yazarı ve Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan yeni patronu için bakın neler demiş? Sosyal mmedyaya damga vuran bu paylaşım sonrası herkes Ahmet Hakan görevinden ayrılacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Ahmet Hakan'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağına dair açıklama gelmedi.

İşte o paylaşımlar;

Ahmet Hakan'ın 2009'da attığı Tweet'i hatırlatan bazı kullanıcılar Doğan Medya'nın yazarı ve haber sunucusu Ahmet Hakan'a "bu mesajı sil" tavsiyesinde bulunurken, bazı kullanıcılar da tweet'in ekran görüntüsünü alarak "bu burada dursun" yorumunda bulundu.

Medyada büyük satış

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk kanallarıyla Hürriyet, Fanatik gibi gazeteleri barındıran Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Doğan Medya Grubu`nun, Demirören Holding`e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gibi kuruluşları barındıran Doğan Medya 1 milyar 200 milyon dolara Demirören Holding`e satıldı.