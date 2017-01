Çalgı Çengi serisinin 2’nci filmi olan Çalgı Çengi İkimiz filminin tanıtımı için Eskişehir’e gelen başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar ile buluşmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikili, filmin çok iyi gittiğini belirterek, hayranlarına yeni bir dizi müjdesinin sinyallerini verdi. Filmin başrol oyuncularından Murat Cemcir, Eskişehir halkının olağan üstü tatlı ve iyi insanlar olduğunu belirtti. Eskişehirlilerin sanatın her alanı ile ilgili olduğunu aktaran Cemcir, "Valla Eskişehir’den bir beklentimiz yok. Zaten Eskişehir bütün beklentileri karşılıyor her anlamda. Bir kere öğrenci şehri. İkincisi yerli lokal halk da olağanüstü tatlı ve iyi insanlar. Çünkü sanatın her alanı ile ilgileniyorlar en başında. Çok olağanüstü bir kent. Kentleşme çok iyi. Çiğ börek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir’in ardından konuşan Ahmet Kural, Eskişehir’e gıpta ile baktığını ve burada okumuş olmayı çok istediğini kaydederek, "Ah oluyorum. Çünkü üniversiteyi burada çok okumak istemiştim. Nasip olmadı. Konya’da okuduk. O da güzel oldu. Film çok güzel gidiyor. Çok büyük bir ilgi var. Kara kışa her şeye rağmen çok güzel" dedi.



"Seneye yüzde 90 bir dizimiz olacak"

Hayranlarına, yeni bir dizi yapabileceklerinin müjdesini veren ikili şu açıklamalarda bulundu:

"Seneye bu zamanlar yüzde 90 bir dizimiz olacak inşallah. Ama nedir bilmiyoruz daha. Sadece dizi diyebiliriz onun ismine. Kim ne olacak, Ahmet Kural var mı, Murat Cemcir var mı, Selçuk Aydemir mi çekiyor, başka bir diziyle ortak bir yayın mı yapacağız hiç bilmiyoruz."



"Bu hikayeyi aile filmine evrilttik"

Son olarak iki film arasındaki fark hakkında bilgiler veren Murat Cemcir, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İlk filme daha klastrofobik daha kapalı bir ortamda geçen daha amiyane tabirle kaba, sert bir mizahı olan, kara mizah dediğimiz tarzda bir filmdi. Bu daha böyle arada iki tane düğün dernek olduğu için ve çok fazla dizi yapmasak da ekranda uzun süre televizyonda seyirci ile buluştuğumuz için daha böyle bir aile filmi yapmanın hazzını aldıktan sonra bu hikayeyi aile filmine evrilttik. Böyle 7’den 70’e herkesin izleyebileceği bir film oldu. Şuana kadar 23 bin kilometre yol yaptık. 20 defa falan seyretmişizdir filmi ben hala gülüyorum."

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra Eskişehirli vatandaşlarla buluşan ünlü oyuncular, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.