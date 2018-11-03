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Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Ahmet Kural'ın avukatından açıklama
Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural'ın avukatı açıklama yaptı.

Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural'ın avukatından açıklama geldi. Kural'ın avukatı Sibel Aydın açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: 

"1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00'da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30'da Çağlayan Adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey'in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir. Bilginize sunulur."  

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