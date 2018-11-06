Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Seni bitireceğim Ahmet Kural'

Ahmet Kural ifadesinde, “Aramızda 10-15 dakika arbede yaşandı. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Arbedenin ardından Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi” dediği öğrenildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukatıyla birlikte gelerek Cumhuriyet savcısına ifade veren ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın, ifadesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kural ifadesinde Sıla Gençoğlu ile ayrılık sürecine değindi.

“Sana şarkı yaptım deyince barıştık”

Oyuncu Ahmet Kural, “Yaşanan ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu'nun barışmak için araya aracılar soktuğunu ve sık sık mesajlar attığını kaydeden Kural, Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık” ifadelerini kullandı.

“'Senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi”

Yemeğin ardından Sıla Gençoğlu ile evine gittiğini burada mutfakta sohbet etmeye başladıklarını aktaran Kural'ın ifadesinde, “Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Ayrıldığımız süreçte ilişkisi olmuş. Bana önce bu kişinin eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim. Bunun üzerine 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı” dediği kaydedildi.

“Başımdan kaynar sular döküldü”

Sıla Gençoğlu'nun sözleri üzerine çok kötü olduğunu kaydeden Kural'ın ifadesinde devamla “Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık 10-15 kere yalvarırım git, dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü” dediği öğrenildi.

“Sıla hanım bağırarak, 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi”

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ifadesinde, “Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi” diyerek olay anını anlattığı öğrenildi.