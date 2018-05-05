Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş, devlet ile karşı karşıya getirilmek istendi'

Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park’ta devam ediyor. Burada açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararında camianın büyük kısmının kendilerine destek olduğunu ancak bu konunun daha fazla gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Beşiktaş, devlet ile karşı karşıya getirilmek istendi”

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararının artık gündemden düşmesi gerektiğine dikkat çeken Çebi, “Divan kurulu üyeleri yapılan toplantıda yönetim kuruluna tavsiye kararında bulunmuştur. Yönetim kurulu da kararı uygulamıştır. Bu bizim camiamızın büyük kısmının uygulanmasını istediği bir karadır. Ancak geçmiş artık geçmişte kaldı. Bu konunun daha fazla konuşulması Beşiktaş’a katkı vermeyecektir. Önümüzdeki bitmemiş sezona konsantre olmalıyız. Bu süreç içerisinde sosyal medyada da hayal ürünü haberler yapılmıştır. Beşiktaş’ın örf, adet ve geleneğinde devlete karşı kusur yoktur. Ancak karşı karşıya getirilmemiz için haberler oldu. Ama bunlar gerçek değil. Geçmişi geride bırakıp önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

“Gündemimize Beşiktaş’ı kurumsal hale getirmeyi almalıyız”

Bundan sonraki süreçte Beşiktaş’ın öncelikli gündeminin borçlara yönelik olacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi, “Türk futbol kulüplerinin içinde bulunduğu mali problemler artarak devam ediyor. Kurun artarak devam etmesi ve kredilerin faizleri ağır yük olmuştur. Stadı yaptık, şampiyon olduk ve 3. yıldızı taktık ama artık gündemimize borçları ve Beşiktaş’ı kurumsal hale getirmeliyiz. Uzun süredir gelir arttırıcı, gider azaltıcı şeyleri gündemimize alıyoruz. Önümüzdeki hafta başkanımız bunlarla ilgili detaylar açıklayacaktır” diye konuştu.

“Akli ve vicdani karar almadıklarını düşünüyorum”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde yer alan ve siyah-beyazlı kulüpten ihraçları istenen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı hakkında ise Çebi, “Beşiktaşlı olmanız gerekmiyor. Adil olmanız yeterliydi. Ben görevlerini adil yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerinin akli ve vicdani karar almadığını da düşünüyorum. Önümüzdeki mali kurulda bunu görüşeceğiz. Divan kurulu da gereken mesajı verdi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, “Allah her zaman doğrunun yanındadır. Allah hep iyilerin ve dürüstlerin yanında olmuştur” diyerek sözlerini noktaladı.

Uygar Aydın - Bora Akyol