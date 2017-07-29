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Ahmet Nur Çebi Beşiktaşlı aşıkların söz yüzüklerini taktı

Bodrum’daki Beşiktaş şampiyonluk kutlamasına katılan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı aşıkların söz yüzüklerini takı kurdelesini kesti.

Ahmet Nur Çebi Beşiktaşlı aşıkların söz yüzüklerini taktı

29 Temmuz 2017 09:55

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği yüzen diskoda şampiyonluk kutlaması yaptı. Bodrum’da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ve çok sayıdan siyah - beyaz takıma gönül veren taraftar katıldı. Meşale yakarak başlayan gece deniz ortasından devam etti.

Kutlamalar esnasında Beşiktaş taraftarı 40 yaşındaki Ercüment Oltu sevgilisi 32 yaşındaki Mehtap Iskın'a dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifinde bulundu. Iskın’ın evlenme teklifine evet demesiyle birlikte tüm taraftarlar alkış çaldı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ise çiftin söz yüzüklerini Şampiyonluk kupasının yanında takarak yüzüklere bağlı olan kurdeleyi kesti. Taraftarlarla birlikte sloganlar atan Çebi taraftarlara üçlü çekmeyi de ihmal etmedi. 

Eren Ayhan


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