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Ahmet Nur Çebi: 'Çok güzel bir maç oldu'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Çok güzel bir karşılaşma izledik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Çok güzel bir maç oldu

19 Ağustos 2017 09:17
Ahmet Nur Çebi: 'Çok güzel bir maç oldu' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İki takım oyuncularını da tebrik ederek sözlerine başlayan Çebi, "4 gol vardı ve çok güzel bir maç oldu. Futbolseverler için keyifli bir andı. İlk dönemlerde büyük takımlar için bu tür kazalar söz konusu olabilir. Beşiktaş büyük takım. Güvenilir bir takımımız var. Hazırlık döneminde bunlar oluyor, telafisi olacaktır" diye konuştu. Transferlere de değinen Çebi, "Bütün transferleri izledik. Hepsi kıymetli çocuklar, iyi çocuklar. Bunun karşılığını alacağız. Belki birkaç kere daha olur. Üzülmemek elde değil, keşke olmasaydı" açıklamasını yaptı. 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

Etiketler: Ahmet Nur Çebi, beşiktaş


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