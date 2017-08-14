Ahmet Nur Çebi: Dünyanın 43 ülkesinde yayınlanan maçta seyirci yok

Taraftarların böyle güzel bir takımı izlemekten mahrum bırakıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bizim için keyifsiz oldu. Bugün dünyanın 43 ülkesinde bu maç naklen yayınlandı ve Beşiktaş taraftarının coşkusunu dünyaya göstermekten aciz kaldık. Beşiktaş, Çin'de 91 milyon kişinin izlediği Schalke maçı oynadı. O maçın Çin devlet televizyonunda yayınlanmasına müteakip aynı kurum bu maçı naklen yayınlamak için buraya geldi. Biz taraftarı ile bütünleşmiş takımımızı tüm dünyanın izlemesini isterdik ama maalesef yanlış bir kararla Beşiktaş bu şansını kaybetmiştir. Bu bizim için handikaptır. Beşiktaş taraftarına Konyaspor ile oynanan maçtaki itidalli davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Türk spor kamuoyunun başına gelecek bir faciayı önlemişlerdir. Taraftarımız üzülmesin, bunlar önümüzde çakıl taşıdır. Biz çok güçlüyüz, bunlar bizi etkilemeyecektir. Bundan medet umanlar varsa sükutu hayale uğrayacaktır” açıklamasında bulundu.

“Beni sonuç ilgilendirir”

Tahkim Kurulu’nda alınan kararda üyelerin Fenerbahçeli olduğuna dair sorulan bir soruyu yanıtlayan Çebi, “Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olabilirler. Bunu kararlarına yansıttıklarını düşünmüyorum, beni sonuç ilgilendirir. Ancak doğru bir karar alınmamıştır. Beşiktaş taraftarı hak etmediği bir cezayla karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“Beşiktaş Başkanı’na cevap vermek onun haddi değil”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak konuşan Çebi, “Antalyaspor çok büyük bir camia. Antalyaspor'u bu tarzda idare edeceklerse işleri çok zor. Henüz bu tür konularda konuşacak tecrübeye, bilgiye sahip değil. Başkasının aklı ve ağzıyla konuşmayı bıraksın. Kendine çeki düzen versin. Başkasının aklı ve ağzıyla konuşanlara tetikçi derler, bu etiket de onun üzerinde kalır. Tetikçi başkan olarak yaşamak zorunda kalır. Antalya'ya yazık etmesin, işine gücüne baksın. Beşiktaş Başkanı'na cevap vermek onun haddi değil. Başkalarının aklı ve fikriyle konuştuğunu düşünüyorum, onun tecrübesi çok az. Popüler olmaya çalışıyor. Bu tür konuşmalarla popüler olamazsınız. Hemen sizi aşağı alırlar” ifadelerini kullandı.

“Pepe muhteşem bir oyuncu. Taraftara hediyemiz olsun”

Takımın planlamasının Şenol Güneş ve Fikret Orman tarafından yapıldığını söyleyen Çebi, “Benim transferle ilgili olarak yorum yapmam doğru olmaz” dedi.

Maçta il golü atan Pepe’yle ilgili olarak da konuşan Çebi, “Pepe, muhteşem. Beşiktaş taraftarına hediye olsun. Umarım bu şekilde keyif vermeye devam eder. Performansının yükselmesi halinde rakiplerimiz için kolay bir sene olmayacak herhalde” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl