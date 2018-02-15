Ahmet Nur Çebi: 'Fikret Orman olmadığında başkanlığa aday olurum'

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, en büyük sorunun zamanın yetmemesi olduğunu ifade ederek, “Ya Beşiktaş ya iş. Gerçekten hangi tarafta başarılı olmak istiyorsanız seçmek zorundasınız. İş hayatına atılın profesyonel olun ve statta destekleyin. Ya da işinizi gücünüzü bırakıp Beşiktaş’la uğraşın” diye konuştu.

“Beşiktaş’ın zor günleriydi”

Göreve ilk geldiklerinde Beşiktaş’ın çok zor günleri olduğunu belirten Çebi, “Çok borcumuz vardı ve insanlar kapıya geliyordu. Kimisi hukuki icra yoluyla geliyordu, kimisi ise sert tavırlarla hareket ediyordu. Bu işi kolay bir şekilde değiştirdim. Tek tek hepsiyle görüşüp durumları anlattım. Onlara karşı dürüst oldum ve bu sorunları çözdük” şeklinde konuştu.

“Fikret Orman ayrılırsa ben başkanlığa gelirim”

Çebi, ileride başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Herkesin gönlünde Beşiktaş’ta maç seyretmek, taraftar olmak, genel kurul üyesi olmak ve hatta başkanlığa gelmeyi istemeniz lazım. O yola doğru giderken nezaketi ve saygıyı bozmadan yaptığınız taktirde Beşiktaş’a katkı verirsiniz. 6-7 sene mücadele verdim Fikret Bey ayrılmışsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın ben aday olurum. Biri gelip gidecek ki herkes görev alacak” açıklamasını yaptı.

Quaresma'nın FIFA başvurusu

Quaresma'nın disiplin cezası nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddialarına açıklık getiren Çebi, "Futbolcuyla bir kontrat imzaladığımızda disiplin sevki sözleşmesi de imzalıyoruz. Belirli bir şeylerden bütün oyuncuların ders alması için cezalar veriliyor. Futbolcunun yapacağı şeyler belli. Kart görürken dikkat edecek. Kart görmenin sonucunda Beşiktaş’a zarar veriyorsun. Durum sadece Quaresma durumu değil. Disiplin yönetmeliklerine uygun olmayan futbolcuya ceza veriyoruz. Sonuç itibariyle hepsi bu yönetmelikleri kabul etmeyerek haksız ceza verdiklerini düşünüp FIFA’ya şikayet ediyorlar. Biz de kendi savunmamızı yapacağız. Biz bunu bir daha yapmasınlar diye yapıyoruz. Bu cezayı diğer arkadaşlarda görsün yapmasın” dedi.

“TFF adil değil”

Caner’in durumundan herkesin ders alması gerektiğini söyleyen Çebi, “6 maç aldığı hareketi görüp başka takımdakiler bunu yapıyorsa bunlara ders olmamış. 6 değil 16 maç vermek lazım o zaman. Ben 2 takım futbolcularının kollanıp idare edildiğini düşünüyorum. Oyun oynanırken kural değişmez. Başkası yaptığında aynı ceza verilmiyor. TFF bu konularda adil değil. Adaletsizlik yaptıkları takdirde Türk futbolu huzuru bulamaz” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar