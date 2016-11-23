Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Galibiyet kadar önemli bir beraberlik. Galip olmayı isterdik. İkinci yarıda ilk devre dışında bir oyun oynadık. Bu da bizi ümitlendirdi. Benfica gibi bir takım karşısında 3-0 geri düşse de bunu toparlayan bir Beşiktaş var. İddiamızı devam ettirmek için bu beraberlik önemliydi. Benfica bizim rakiplerimizden biri. Arayı açamamış olması bizim için önemli. En çok sevindirici olan 3-0 geri dönmek oldu” şeklinde konuştu.

Son hafta oynanacak maçlar hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, “Onlar berabere kalıp, biz de Dinamo Kiev’i yenersek çok keyifli bir sonuçla grubu bitirmiş oluruz” dedi.

“Çocuklara güveniyoruz”

17 maçtır mağlup olmamasıyla ilgili olarak soruya Çebi, şöyle cevap verdi:

“Oldukça iyi bir şey. Beraberlikler, galibiyetler ve mağlup olmamak iyi. Yorgun bir fikstür de geçiriyoruz. 3 gün sonra Başakşehir, ardından Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı olacak. Yorgun bir süreç geçireceğiz. Çocuklara güveniyoruz. Geriden gelip her şeyi halledebiliyorlar. Beşiktaş camiası rahatlıkla güvenebilir.”

İlk yarı bittiğinde ikinci yarı maçı çevirebileceklerini düşüp, düşünmediğiyle ilgili bir soruya Çebi, “Çok istedim. Hatta galibiyeti bile son 5 dakika içinde bekledim. Belki abartılı olabilir” diye cevap verdi.