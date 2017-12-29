Ahmet Nur Çebi PFDK’da

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Çebi, açıklamalarında PFDK tarafından verilen cezaları eleştirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bucaspor Kulübü'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Bucaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü görevlisi Oğuzhan Erdoğmuş'un 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü futbolcusu Maicon Marques Bitencourt'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Osmanlıspor FK'nın futbolcusu Anıl Karaer'in 28.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Osmanlıspor FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Ahmet Nur Çebi'nin 27.12.2017 tarihinde televizyon programında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”