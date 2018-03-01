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Ahmet Nur Çebi: 'Sahada savaş ortamı vardı'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz pazar günü ligde oynanan derbi maçından dolayı hırslandığını belirterek, “O günden bir hırslanma var ki savaş şeklinde sahada oynadılar. Her iki takım da hoş olmayan tavır sergiledi” dedi. Çebi, devre arasında yaşanan tartışma için ise, tartışan futbolcuları ayırmaya çalıştığını söyleyerek, “Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok” dedi.

Ahmet Nur Çebi: Sahada savaş ortamı vardı

01 Mart 2018 23:49

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “3 gün önce oynanmış derbi maçımız vardı. O günden bir hırslanma var ki savaş şeklinde sahada oynadılar. Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla futbol sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu. Keşke keyifli maç oynansaydı. Futbolun dışında her şey sahada vardı. Üzgünüm, keşke futbol seyredebilseydik” diye konuştu.

“Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok”
Devre arasında kendisinin de yer aldığı iddia edilen olayın sorulması üzerine Çebi, “Ben 60 yaşındayım ve kulübün ikinci başkanıyım. Sadece kavga edenleri birbirinin üzerine mi itersiniz? Muhakkakki birini tutup, kenara çekmeye çalışırsınız. Önümde olan kimse onu ayırmaya çalıştım. Bunu bu şekilde anladılarsa ayıp etmişler. Birbiriyle atışan, üzerlerine yürüyen arkadaşlarımız vardı. Benim bu olaya nasıl müdahale ettiğim önemli. Ben de sonuçta önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil. Böyle amaç ve gaye içinde mümkün değil. Kimse konuşmuşsa ayıp etmiş. Biz yanlış bir şey yapmadık. Keşke bizim ayırdığımız söylenseydi” diye cevap verdi.

"Umarım Quaresma büyük ceza almaz"
Karşılaşmada Josef De Souza’ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gören Quaresma hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, “Umarım büyük ceza almaz. Karşı tarafın da harekete baktığınız zaman tahrik edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bunu göz önünde bulundururlar. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Karşı tarafında vurma hareketi olduğunu kayıtları izlediğinizde anlayacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

“Sadece bir penaltı pozisyonu söz konusu”
Müsabakanın hakemi Fırat Aydınus’un yönetiminin sorulması üzerine Çebi, “Hakemler her şekilde tartışılıyor. Ya kendi takım ya siz tartışıyoruz. Ben bunun içinde olmak istemiyorum. Bana göre bir maç yönetti. Çok pozitif olduğu taraflar vardı. Negatif tarafları da vardı. Sadece bir penaltı pozisyonu söz konusu. Keşke verseydi ama vermedi” şeklinde konuştu.

“Efendi olmak zorundayız”
Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj veren Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş gibi olmayız. Efendi olmak zorundayız. Rakiplere örnek göstermeliyiz. Onların destekleri başarıyoruz. Bundan yoksun kalmamak için gerekeni onların da yapması lazım” dedi. 

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar
 

 

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