Ahmet Özdoğan: 'Duygun Yarsuvat göreve gelmek zorundadır'

Galatasaray'da ocak ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde eski yöneticilerden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Tuncay Çobanoğlu ve Zafer Pınarcık'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Genel kurul kararını eleştiren Özdoğan, bu kararı protesto ettiklerini belirterek, "Bu karar Galatasaray'ın ortak aklına uygun değildir" diye konuştu.

"Seçim kararı bir tuzak"

Alınan seçim kararının bir tuzak olduğunu sözlerine ekleyen Özdoğan, "30 aylık yönetimin mali, sportif, idari karnesinde hiçbir başarısı yoktur. Galatasaray Sportif A.Ş.'nin bağımsızlığı tehlikededir. Ocak 2018 seçim kararını protesto ediyoruz. Bu nedenden dolayı bu tuzak seçime girmeyeceğiz. Şu anda dosyamız hazır, istersek buradan stada 15 dakikada gidip dosyamızı teslim ederek adaylığımızı açıklayabiliriz. Ancak bunu yapmayacağız" şeklinde konuştu.

"Duygun Yarsuvat'ın talebesi gizli darbe yapmıştır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bu kararıyla Galatasaray'da gizli darbe yaptığını belirten Ahmet Özdoğan, "Duygun Yarsuvat'a sesleniyoruz; talebeniz Galatasaray'da gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat'ı, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Bu seçim 4 ay için yapılmalı. 4 ay sonra tekrar seçim yapılmalı. Galatasaray, teamüllerine uygun yönetilmelidir. Ocak 2018 seçimi, Galatasaray ortak aklının değil, emaneti taşıyamayanların bir kararıdır. Alınan bu karar tüzüğe de uymamaktadır. Galatasaray'da seçimler mayıs ayında yapılır ve alınan bu karardan sonra ocak ayı olarak değişmiştir. Bu da tüzüğe aykırıdır. Tüzüğe aykırı alınan bu karar, Galatasaray'da yapılan gizli darbenin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Duygun Yarsuvat aday olmazsa, bir daha Galatasaray konuşmamalı"

Duygun Yarsuvat'a yaptıkları çağrı üzerine gün içinde kendisiyle görüşeceklerini de söyleyen Ahmet Özdoğan, "Duygun Yarsuvat, aday olmazsa bir daha Galatasaray'ı konuşmaması lazım. Ortada bir kefalet var. Duygun Yarsuvat'ın yarın sabah adaylığını açıklamasını bekliyorum. Kendisi daha önce çok iyi Galatasaray'lıyım demişti. Bu söyleme göre 4 aylığına göreve gelecektir. Yapılacak seçim Galatasaray'ın teamüllerine aykırıdır. Eğer Duygun Yarsuvat, 6-7 aylık başkanlık yapmasaydı, teamülleri göstermeseydi, Dursun Özbek'e kefil olmasaydı, aday olmayı düşünürdük. Dursun Özbek, tüzüğe darbe yaptı. Ben, Dursun Özbek olsam, Duygun Yarsuvat'ın olduğu seçime girmem, adaylıktan çekilirim. Burada bir çekin ya da senetin üzerine kefil olarak imza atmışsanız, burada ilk devreye girmesi gereken kişi imzayı atan isim olmalıdır" açıklamasını yaptı.

"Mart ayında yönetimi ibra etmeyeceğiz"

Dursun Özbek ve yönetiminin aldığı bu karar sonrası tekrar seçilmesi halinde hukuki olarak tüm yollara başvuracaklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Ahmet Özdoğan, "Eğer tekrar seçilmesi halinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i mart ayında yapılacak mali genel kurulda ibra etmeyeceğiz. Bütün hukuki hakları kullanacağız. Beni tanıyanlar bilirler, bu konuda çok kararlıyım ve sonuna kadar da gideceğim" dedi.

"Terim'in arkasında durmamız gerekiyor"

Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle ilgili bir itirazları olmadığını söyleyen Ahmet Özdoğan, "Hocamızın arkasında durmamız gerekiyor. Zaten Galatasaray'ın hocası Tudor olamazdı. Fatih Terim kararını Dursun Özbek aldı. Fatih Terim çok önemli bir isimdir ama istifa eden bir yönetim nasıl teknik direktör getirir? Galatasaray'da buna karşı çıkıyorum. İstifa ediyorsunuz, antrenör getiriyorsunuz. İsmin Fatih Terim olup olmaması önemli değil. Yoksa, Fatih Terim'e hiçbir Galatasaraylı bir şey söyleyemez. Galatasaray camiası her zaman Fatih Terim'in arkasındadır, destekler. İstifa eden yönetim şimdi transfer yapacak. Bunun da olmaması gerekiyor. Bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Haluk Ulusoy görevi kabul etmedi"

Yapılacak olan seçim öncesinde Haluk Ulusoy'un aday olması konusunda birçok kişinin görüş bildirdiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Özdoğan, şöyle konuştu:

"Ancak Haluk Ulusoy, göreve 4 aylığına gelinmesi gerektiğini ve bunun için de Duygun Yarsuvat'ın aday olması gerektiğini belirterek, aday olmayacağını ifade etti" dedi. Adnan Öztürk'le ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Özdoğan, "Adnan Öztürk aday olacağını söyledi ancak sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı. Açıklamayı kendisinin yapması gerekiyor ve bu konuda benim konuşmam doğru olmaz" dedi. Özdoğan son olarak kendisinin aday olmayacağını ve özellikle tekrar Duygun Yarsuvat'ın aday olması gerektiğini hatırlatarak, "2015 yılı hatırımızda. Biz aday olduğumuzda Duygun Yarsuvat çıktı ve kendi yönetiminden çıkan adaya destek olacağını ifade ederek Dursun Başkan'a kefil oldu. Bu nedenle Duygun Yarsuvat aday olmalıdır."

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu