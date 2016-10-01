Tanınmış siyasetçi ve işadamı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail Hükümeti tarafından şirketine kesilen 40 milyon dolar vergi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ahmet Reyiz Yılmaz kendisinden kaynağı belli olmayan ve gayri hukuki bir ceza ile 40 milyon dolar istendiğini belirttiği yazılı açıklamasında, "Ne emeğimi ne hakkımı sizlere yedirtmem. Ben nasıl İsrail'de kanunlara saygılı iş yapıyorsam, İsrail Hükümeti de kendi kanunlarına saygı gösterecek. Kimse cebren ve devlet gücünü kullanarak savunmasız bir Türk şirketine hücum edip, haraç mantığı ile kaynak ve gerekçesi olmayan bir para talep edemez. İsrail ile yapılan anlaşma da tazminat da hikaye olur. İsrail hükumeti 2005 yılında bana tanıdığı muafiyeti inkar edemez. Şirketimden talep edilen 40 milyon doların hukuki karşılığı yoktur. Beni Türkiye'de dava açmaya zorlayan bir davranışla karşı kaşıya bırakıyorlar. İsrail hükümeti tavrını gözden geçirip aldığı karar ve verdiği sözlere sadakat göstermezse bana ödetilmek istenen bedelden daha fazlası ile yüzleşmek zorunda kalacak” dedi.

“İsrail hükümetinin yapmak istediği şey kaşıkla verip kepçeyle almaktır”

İsrail'in Türkiye'ye 'Mavi Marmara' ile ilgili olarak tazminat ödeyeceğini hatırlatan Ahmet Reyiz Yılmaz, “İsrail Maliyesi Türklere tazminat ödedi fakat bunu çok daha fazlası ile eş zamanlı Türk şirketinden alacak. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. İsrail tarafı bizden zoraki istenen 40 milyon doların ya kanuni gerekçesini bu millete izah edecek ya da bu paranın tazminata kaynak edildiğini kabul edecek. Bu mesele üzerine yatılacak bir mesele değildir. İsrail hükümetinin yapmak istediği şey tam da kaşıkla verip kepçeyle almaktır" diye konuştu.

"Devlet gücü savunmasız bir şirketi hedef almıştır”

Ahmet Reyiz Yılmaz, "Sayın Bakanımız Çavuşoğlu, Türk milletinin aldatılmasına kimse göz yummasın. Bu hukuksuz talebin zamanlaması ve kaynağının hukuki bir karşılığının olmaması ne demek sorulsun. Bütün belgeleri verdim. İsrail açısından izah edilecek bir durum yok. Devlet gücü savunmasız bir şirketi hedef almıştır. Bir tarafta 23 yıl boyunca İsrail'de hukuka saygılı proje üreten hakkı ile sektörde zirveye oturmuş savunmasız bir Türk şirketi ve çalışanları diğer tarafta ise İsrail Devleti. Bu konuda devletimizi de hükümetimizi de yanımızda görmek istiyoruz. İsrail tarafı sahipsiz olmadığımızı görmelidir" dedi.