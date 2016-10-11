Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili değerlendirmede bulundu .MYP Lideri Yılmaz açıklamasında, "İsrail'i Enerji de oyuna sokabiliriz.Akdeniz havzasında çıkan gaz maliyet hesapları uygunsa İsrail Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışı için kullanılabilir. Fakat İsrail'in metot ve yöntemleri kendi adına talihsiz ilerliyor." dedi. Enerji projelerinin bölgesel istikrarda bağlayıcılığı olan işler olduğunu belirterek, "Enerji projeleri bölgesel istikrarda bağlayıcılığı olan işlerdir. Rusya ile yapılan anlaşmalar olumlu fakat İsral'i oyun dışında tutmanın akıllı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bizim Türkiye olarak bölgesel istikrar için İsrail ile ilişkileri bugünkünden çok daha ileri bir düzeye çekme zorunluluğumuz var.Bu zorunluluk İsrail açısından daha da hayati hale gelecektir" dedi.

Açıklamasında İsrail'i de eleştiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrail adımlarını doğrultmalı. İsrail Türkiye de ve Türk kamuoyunda yalnız kalmıştır. Bu durumu düzeltmek için fırsat oluşturmaktan uzak adımlar atmaktan da vazgeçmemektedir.Avrupa'ya açılamayan bir gaz İsrail'in elinde patlayabilir.Gaz çıkarma maliyetleri ilerleyen zamanlarda İsrail tatmin etmeyebilir.Türkiye olarak Enerjide oyun kurucu olalım. Türkiye'siz komşu ülkelerde çıkan gazın fizibilitesi düşük kalır. Türkiye çok akıllı stratejilerle çıkan her gazı güzergah olarak kontrol altına almaya muktedirdir. Bu kabiliyeti ülke olarak ucuza harcayamayız" dedi.