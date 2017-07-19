Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Bakan Çavuşoğlu'na çağrı

23 yıldır İsrail'de faaliyette olan, Türkiye’nin yurt dışındaki büyük başarılara imza atan ve on binlerce Türk vatandaşına istihdam sağlayan Türk inşaat firmalarından Yılmazlar Holding sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na İsrail konusunda acil çağrıda bulundu. İsrail konusunda daha güçlü bir adım atılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "İsrail'de aralıksız 23 yıldır faaliyeti olan şirketimiz ve çalışanlarımıza karşı İsrail Maliye Bakanlığı tarafından icat edilmeye çalışılan hukuk dışı yaklaşık 50 milyon dolarlık vergi cezası talebi tamamen yasa dışı, uydurma ve gayri ciddidir. İsrail Dışişleri Bakanlığı daha güçlü şekilde uyarılmalıdır. Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın sınırsız desteği söz konusudur. Fakat İsrail tarafı ne yazık ki kör ve sağır davranmakta, lüzumsuz bir şekilde hukuk dışı bir sorun oluşmasına seyirci kalmaktadır" dedi.

Bakanlar tarafından gerekli duruşun sergilendiğini söyleyen Yılmaz, "Türk Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımız bizleri en üst seviyede, büyük bir gayretle savunmaktadır. Hiçbir şekilde mağduriyetimize izin verilmeyeceği yönündeki duruşları bizleri konunun çözüleceği yönünde ümitli tutmaktadır. Bütün mesele İsrail Dışişleri Bakanlığı gerekli adımları atmamaktadır" diye konuştu.

"İsrail Maliye Bakanı Sayın Moshe Kahlon duruma müdahale etmelidir"

İsrail Maliye Bakanı Kahlon'un Bakan Ağbal tarafından uyarıldığını ifade eden Yılmaz, "İsrail Maliye Bakanı Sayın Moshe Kahlon, Türk tarafından mevkidaşı olan Sayın Bakanımız Naci Ağbal beyefendi tarafından art arda uyarılmış ve kendisine bakan düzeyinde doğrudan yazışma yapılmıştır. Ne yazık ki İsrail Maliye Bakanı sayın Kahlon hala Türk tarafına bir cevap verememiştir. Bu durum ayrıca iki ülke ilişkileri açısından üzüntü yaratmaktadır" şeklinde konuştu.

"Sayın Eithan Naeh maalesef ilgisiz kaldı, gayret bekliyoruz"

23 yıllık İsrail iş hayatında çok badireler atlatıldığını dile getiren iş adamı Yılmaz, "Bizler 23 yıllık İsrail iş hayatımızda çok badireler yaşadık. Fakat iki ülke arasında Dışişleri Bakanlıkları ciddi inisiyatif alarak her sorunu anında çözmüşlerdir. Bu yasa dışı vergi talebi karşısında İsrail Dışişleri Bakanlığı ne yazık ki Türk tarafının taleplerini duymamak konusunda ısrarcı davranmaktadır. Yeni İsrail büyükelçisinin gelişi ile durumun düzeleceği İsrail hükümetine bu konuda gerekli uyarıların yapılabileceğini düşünmüştük. Fakat aradan geçen zaman bizim açımızdan hayal kırıklığı olmuştur. İleride Türk Dışişleri Bakanlığı muhakkak bu konuda daha radikal kararlar alacaktır. Bana göre İsrail Büyükelçisi Sayın Naeh’in yapacağı çok şey var daha da ötesi konuyu çözebilecek bir konum ve değerdedir" ifadelerini kullandı.

"İsrail’in bu sorunda yararı ne anlamıyoruz"

İsrail'deki hükümet meselesine de değinen Yılmaz, "İsrail de bir memur 2004 yılında İsrail hükümetince alınmış bir kararı bugün yok sayıyor. Mahkeme İsrail hükümet kararlarına rağmen meseleyi sonlandırmıyor. Karar İsrail'de yüksek mahkeme huzurunda 2005 yılında İsrail hükümetinin hukukçularınca teyit edilerek mahkeme kayıtlarına girdi. Karara göre şirketimiz 2004 yılında İsrail hükümeti tarafından yabancı işçi vergisinden muaf tutulmuştur. Bahse konu beyan ve kararlar açık ve net. Şimdi yıl 2017 ve 2015 yılında aradan geçen 10 yıla bakılmadan var olan mahkeme tutanakları ve İsrail hükümet beyanları görüldüğü halde yok sayılarak, aynı ad altında 50 milyon dolar gibi bir rakam geçmişe dönük talep edilmektedir. Bu kadar saçma ve hukuksuz bir talebi İsrail Maliye Bakanlığının bugüne kadar geri çekmemesi ve İsrail hükümeti ve Dışişleri Bakanlığının da gerekli uyarıları ilgili bakanlığa en üst seviyede yapmaması İsrail-Türk ilişkileri açısından nasıl bir yarar sağlayacak anlamak mümkün değildir" dedi.

"Mahkeme derhal sonlandırılmalıdır"

İsrail'de davanın yetkisiz bir mahkeme tarafından görüldüğünü kaydeden Yılmaz, "İsrail de yetkisiz yerel bir mahkeme tarafından görülen bu hukuk dışı dava acilen sonlandırılmalıdır. Hukuk dışı bu dava zorbalığa dönmeden herhangi bir olumsuz ve yasa dışı bir sonuçla şekillenmeden İsrail hükümeti ve Maliye Bakanlığı tarafından acilen durdurulmalıdır. Kısaca bu dava İsrail'deki adli tatil sürecinde İsrail Maliye Bakanlığınca geri çekilmelidir. İsrail Büyükelçisi Sayın Naeh kendi bakanlığı ve hükümetini bu konu da daha iyi bir şekilde bilgilendirmelidir. Bizim tek çabamız gereksiz ve hukuk dışı bir yol ile oluşturulmaya çalışılan bu sorunu daha fazla büyümeden söndürmek ve İsrail Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmaktır" şeklinde konuştu.