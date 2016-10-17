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Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Musul operasyonu açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin Musul operasyonunda olması gerektiğini söyleyerek, "Türkler olmadan bu operasyon yapılamaz. Ne kürtler ne Iraklılar ne Amerikalılar için değil kendimiz için girelim" şeklinde konuştu.

Ahmet Reyiz Yılmazdan Musul operasyonu açıklaması

17 Ekim 2016 11:50

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Musul operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, Türkiye'nin Musul operasyonunda olması gerektiğini belirterek, "Türkler olmadan bu operasyon yapılamaz. Milletçe ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Paraysa para askerse asker ama ordumuz bu işi bitirmeden çıkmasın. Musul'a giriyorsak adını koyup çıkalım" dedi.

Yazılı açıklamasında Musul'un beş bin yıldır Türk yurdu olduğunu ifade eden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Hak sahibinindir. Musul 5000 yıllık Türk yurdudur. Ne kürtler ne Iraklılar ne Amerikalılar için değil kendimiz için girelim. Girelim ve bir daha sonsuza kadar çıkmayalım.Bu coğrafya ile oynayanlar durumu toparlayamaz. Güçlü bir Türkiye var. Yalnızca anayurtta 80 milyon,çevre bakiye topraklarla beraber 100 milyona ulaşan bir Türkiye var. Su akıyor ve yerini buluyor. Acı çeksek de olayların sonunda bu olacaktır. Musul da Halep de Türkün olacaktır.Cumhurbaşkanı bu işi bitirmelidir . Geri adım atmadan,girdiğimiz yerde üsleri kurarak orada kuvvetlenerek daimi kalmalıyız. Türkmen ve Kürtlerden milliyeti Türklere sorun teşkil etmeyenleri bir araya getirtmeliyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. 


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