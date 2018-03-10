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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’ya tahliye oldu

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı dava sonrasında, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu gece saatlerinde tahliye edildi.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncuya tahliye oldu

10 Mart 2018 01:20

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salondaki duruşmada Cumhuriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verdi. Gece saatlerinde Ahmet şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi. Silivri Cezaevi yakınında bir dinlenme tesisine gelen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, iş arkadaşları, aileleri ve sevenleri tarafından karşılandı. 

Tahliye olan Ahmet Şık, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Avukatlarıma, gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şunun altını net olarak çiziyorum. Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim” dedi.  

 

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