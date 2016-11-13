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Ahmet Şimşirgil: Gücün varsa Lozan'ı delersin

"Vahdeddin vatanı sattı" diyenlerin Musul'u petrol parasına sattığını söyleyen tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Gücün varsa Lozan'ı delersin. Gücün yoksa delik deşik ederler" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şimşirgil: Gücün varsa Lozanı delersin

13 Kasım 2016 09:55

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Kahvehaneden Kıraathaneye' isimli mahalle sohbetlerine katılan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Lozan ve Musul meselesini değerlendirdi. "Savaş devam ediyor" diyen Şimşirgil, "Biz şu anda bu elin arkasındaki tellerle savaşıyoruz. Biz Antakya'yı alırken Lozan'ın süresi mi vardı? Hiçbir şey yok. Kıbrıs'ta Lozan'ın süresi mi vardı? Kaç defa delindi. Gücün varsa delersin, gücün yoksa delik deşik ederler. Sen tapusunu aldığın bir tarlaya 20 yıl, 50 yıl diye şerh koydurur musun? Sınırları belli anlaşmaların süresi olmaz. Sınırlarda problem varsa süreleri belli olur" diye konuştu. 

Sultan Vahdeddin'ın vatanı sattığını söyleyenlerin petrol parasına Musul'u sattığını ileri süren Şimşirgil, "Sadece Musul'u çıkarttık Lozan'da. Tam manasıyla bir gaflet eseriydi. Lozan'da konuşsaydık Musul bizimdi. İngiliz oyunu, masa oyunu. Musul'u masada verdik biz, hem de petrol parasına. Vahdettin vatanı sattı diyen İnönü, Musul'u petrol parasına sattı maalesef" dedi. 

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, çok sayıda vatandaşın katıldığı sohbette okurlarına imzalı kitaplarını hediye etti. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: Tarihçi Ahmet Şimşirgil


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