21 Kasım günü evinde gözaltına alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mardin Adliye Sarayı’na götürülen Türk’ün savcılıktaki sorgusu sürüyor. Ahmet Türk’ün adliye sarayına gizli bir şekilde götürüldüğü belirtildi.
17 Kasım günü Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenmiş, 21 Kasım günü ise Ahmet Türk evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınmıştı.