Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirilmişti. Türk, bugün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu T Tipi Cezaevinden alınarak uçakla İstanbul'a gönderildi.

Türk'ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bazı sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi.

Türk’ün İstanbul'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Elazığ T Tipi Kapalı cezaevine getirileceği belirtildi.