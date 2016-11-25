İçişleri Bakanlığı'nca 17 Kasım'da görevden uzaklaştırılan ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım'da gözaltına alınan Ahmet Türk, dün çıkartıldığı mahkemece örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı. Tutuklanan Ahmet Türk, dün havayolu ile İstanbul Atatürk Havalimanı’na, buradan da karayolu ile Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak'ın da bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mehmet Salih Keskin