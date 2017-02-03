Diğer
Kategoriler

Ahmet Türk tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. Türk’ün birkaç saat içerisinde cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Ahmet Türk tahliye edildi

03 Şubat 2017 17:45

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan terör soruşturması çerçevesinde 24 Kasım 2016'da tutuklanara, İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Türk, daha sonra ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Türk, sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması için yapılan çağrılar üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu, bugün Mardin Adliyesine gönderdiği raporda, “Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır” ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine avukatları, bugün Mardin Sulh Ceza Hakimliğine Türk’ün tahliye edilmesi için talepte bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Türk hakkında yurt dışı yasağı getirip, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Türk’ün önümüzdeki saatlerde cezaevinden çıkarılması bekleniyor. 

Etiketler: ahmöet türk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!